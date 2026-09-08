Sondaż: Przybywa zadowolonych z sytuacji w Polsce

Obecnie 31 proc. badanych wyraża zadowolenie z sytuacji w kraju. W porównaniu z poprzednim miesiącem jest to wynik wyższy o 3 pkt. proc. Jednocześnie w sierpniu zmalała liczba niezadowolonych – z 50 proc. do 47 proc.

Polepszyły się także prognozy Polaków dotyczące sytuacji w kraju w perspektywie roku. 16 proc. ankietowanych uważa, że będzie ona lepsza niż obecnie (w lipcu taki pogląd podzielało 14 proc. badanych). Z 30 proc. do 27 proc. spadł również odsetek osób, które uważają, że sytuacja w Polsce pogorszy się.

Polacy oceniają sytuację w kraju

W porównaniu z poprzednim badaniem wzrósł odsetek osób zadowolonych z sytuacji politycznej w kraju (z 11 proc. w lipcu do 13 proc. w sierpniu). Równocześnie spadł odsetek niezadowolonych – z 51 proc. do 45 proc.

"W stosunku do lipca ubyło zarówno prognozujących poprawę sytuacji politycznej w perspektywie roku (z 11 proc. do 8 proc.), jak i pogorszenie (z 29 proc. do 27 proc.). Udział zakładających utrzymanie status quo w zasadzie się nie zmienił (53 proc. wobec 52 proc. poprzednio), przybyło natomiast niemających sprecyzowanego zdania na ten temat (z 8 proc. do 12 proc.)" – podaje CBOS.

Polacy lepiej postrzegają również sytuację gospodarczą. Za dobrą uważa ją 37 proc. respondentów (w lipcu było to 34 proc.). Negatywnie ocenia ją zaś 25 proc. (w lipcu – 30 proc.).

W stosunku do lipca wzrosło nieco zadowolenie z poziomu życia respondentów i ich rodzin (z 63 proc. do 66 proc.) i zmniejszył się udział postrzegających go przeciętnie (z 32 proc. do 30 proc.) oraz źle (z 5 proc. do 4 proc.).

W sierpniu spadł także odsetek osób, które obawiają się pogorszenia swojej sytuacji w perspektywie roku. Obecnie jest to 13 proc., podczas gdy w lipcu było to 16 proc. Udział liczących na poprawę w tym zakresie praktycznie się nie zmienił (18 proc. wobec 19 proc. w lipcu), wzrósł natomiast nieco odsetek nieoczekujących zmian (o 2 punkty do 58 proc.).

Czytaj też:

Polacy źle oceniają rząd, ale Tusk ma powody do radości. Jest nowy sondaż Czytaj też:

Polacy bezlitośni w sondażu. Ocenili Sejm, Senat i prezydenta