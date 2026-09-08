Rzucił się na ratownika krzycząc "Allah Akbar". To już dzieje się w Polsce

Muzułmanin zaatakował ratownika medycznego, bo nie spodobał mu się krzyżyk na jego szyi. Instytut Ordo Iuris otoczył opieką prawną ratownika medycznego z Lublina, który udzielał pomocy medycznej muzułmaninowi z Kazachstanu.

Początkowo obcokrajowiec zachowywał się spokojnie. Sytuacja uległa jednak radykalnej zmianie, gdy Kazach zobaczył, że ratownik medyczny nosi na szyi medalik z krzyżykiem. Mężczyzna momentalnie wpadł w szał. Najpierw zaczął głośno krzyczeć w swoim języku, a potem po rosyjsku. W wulgarnych słowach obraził Chrystusa i krzyknął „Allahu Akbar” (Allah jest wielki).

Następnie uderzył ratownika medycznego pięścią w krtań, powodując dotkliwe obrażenia wewnętrzne. Prawnicy Ordo Iuris reprezentują pokrzywdzonego ratownika. Będziemy domagać się przed sądem wymierzenia surowej kary. Zadbamy też o to, by migrant został bezwzględnie wydalony z Polski.

Na razie obywatel Kazachstanu został zatrzymany i przebywa na terenie strzeżonego ośrodka dla uchodźców. Usłyszał już zarzuty napaści na funkcjonariusza publicznego oraz stosowanie przemocy ze względu na wyznanie ofiary. To bardzo ważne, bo w wielu podobnych sprawach prokuratura pomijała religijną motywację agresji.

To nie jedyny w ostatnich miesiącach przypadek brutalnego ataku na polskiego chrześcijanina. Nasi prawnicy zainterweniowali też w Choszcznie, gdzie 28-letni mężczyzna napadł pod kościołem na starszego księdza.

Agresor podszedł do duchownego i uderzył go w głowę. Gdy księdzu na pomoc ruszył kościelny, napastnik powalił go na ziemię, zadał kilka ciosów ręką, a gdy ten próbował wstać, atakujący kopał go w głowę. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i przyznał się do popełnienia przestępstwa.

Początkowo prokuratura zastosowała wobec agresora jedynie dozór policyjny z zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych. Ostatecznie jednak prokurator skierowała wniosek o tymczasowy areszt, a sąd wyraził na niego zgodę.

W ramach Centrum Monitoringu Chrystianofobii zorganizowaliśmy w Choszcznie spotkanie poświęcone chrystianofobii, w którym uczestniczył pobity ksiądz.

To jednak wciąż nie wszystko…

Nasi prawnicy udzielają też pomocy prawnej proboszczowi jednej z białostockich parafii, gdzie w odrażający sposób sprofanowano kościół. Zakapturzony mężczyzna wtargnął do świątyni, podszedł do ołtarza, napluł na ołtarz czerwoną substancją, wyrwał z ołtarza krzyż, rzucił nim w tabernakulum oraz wykonywał obsceniczne, wulgarne gesty przed obrazem przedstawiającym Ostatnią Wieczerzę. Agresor został już zatrzymany przez policję. To początek poważnej pracy dla naszych prawników, którzy muszą zadbać, by tym razem sądy nie potraktowały przestępcy pobłażliwie.

Czwarta ze spraw z ostatnich miesięcy to ponownie agresja migranta. Tym razem przybysza z Ukrainy. Udzielamy pomocy prawnej 71-letniej siostrze zakonnej, która została zaatakowana w biały dzień na ulicy Bielska Podlaskiego. Do zakonnicy podszedł 26-letni Ukrainiec, zwyzywał ją, zerwał krzyż z jej szyi i cisnął go na jezdnię.

U mężczyzny biegli stwierdzili chorobę psychiczną. Prokurator zgłosił w tej sprawie wniosek o zastosowanie wobec agresora leczenia psychiatrycznego w warunkach ambulatoryjnych, który po przeprowadzeniu przesłuchania biegłych oraz świadków został zastosowany przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim. Postaramy się teraz, by leczenie odbywało się na Ukrainie.

Interweniujemy też w Jaśle, gdzie podczas tegorocznego finału WOŚP – w trakcie występu jednego z zespołów – muzycy krzyczeli ze sceny: „spalić kościoły, połamać krzyże”. Reprezentujemy w tej sprawie pokrzywdzonych, którzy byli naocznymi świadkami zdarzenia. Niestety prokuratura, którą minister Żurek zmusza do ścigania „mowy nienawiści” wobec wielu grup – akurat w tej sprawie nie dostrzega nic nagannego i umorzyła postępowanie przygotowawcze. Złożyliśmy zażalenie na tę decyzję. Liczymy, że sąd nakaże prokuratorowi prowadzić dalej to postępowanie.

Do jeszcze bardziej szokujących scen doszło w Chwałkowie, gdzie w trakcie występu deathmetalowego zespołu Baalzagoth… podpalono krzyż! Co gorsza, festiwal, na którym doszło do tego szokującego ataku chrystianofobii, był finansowany z publicznych pieniędzy! Do prokuratury trafiło już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

W ostatnich miesiącach interweniowaliśmy też w Stargardzie, gdzie miejscowa radna KO Monika Kirschenstein opublikowała na swoim mediach społecznościowych zdjęcie płonącego krzyża papieskiego z komentarzem „piękny widok”. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w marszu w obronie wiary i symboli religijnych w Stargardzie i pomogli złożyć w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez radną przestępstwa.

Jednocześnie do prezydenta oraz rady miejskiej Stargardu skierowaliśmy petycję o potępienie wypowiedzi radnej Kirschenstein. Na razie Rada Miasta Stargardu nie ukarała w żaden sposób Radnej za jej ohydne zachowanie. Chrześcijanie stanowią w Polsce większość. I dlatego wielu z nas ulega złudnemu przekonaniu, że zapowiadane przez rządzących „opiłowywanie” chrześcijan z przywilejów jest nierealne. Przykłady państw Europy Zachodniej dowodzą, że bierność katolików prowadzi do fal przemocy i prześladowań.

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris