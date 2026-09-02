Polacy bezlitośni w sondażu. Ocenili Sejm, Senat i prezydenta

Według wyników sondażu, Karola Nawrockiego dobrze ocenia 51 proc. Dla porównania: w lipcu odsetek ten wynosił 56 proc. i był najwyższy od początku jego kadencji. Z kolei liczba przeciwników głowy państwa to obecnie 40 proc. ankietowanych. To więcej o 3 pkt. proc. w porównaniu z lipcem. Zdania na temat polskiego przywódcy nie ma 9 proc. ankietowanych.

W tym samym badaniu spytano także o ocenę pracy posłów i senatorów. Działalność Sejmu pozytywnie ocenia trzech na dziesięciu badanych (30 proc., wzrost o 3 punkty procentowe od lipca), a negatywnie – ponad połowa (53 proc., spadek o 5 punktów).

O pracy senatorów z aprobatą wypowiada się ponad jedna trzecia ankietowanych (35 proc., wzrost o 4 punkty procentowe), natomiast niezadowolenie wyraża 39 proc. z nich (spadek o 4 punkty od lipca).

Zróżnicowane wyniki

W ostatnim sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polaków zapytano o ocenę dotychczasowej prezydentury Karola Nawrockiego.

Łącznie 49,2 proc. Polaków dobrze ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 32,2 proc. respondentów, a "raczej dobrze" – 17,0 proc. Polaków.

38,1 proc. badanych w sondażu, wyraża się krytycznie o prezydenturze Karola Nawrockiego, z czego 25,4 proc. ocenia "zdecydowanie źle", zaś 12,7 proc. – "raczej źle".

Niezdecydowanych w sprawie tego, jak Karol Nawrocki sprawuje prezydenturę, jest 12,7 proc. uczestników sondażu.

Wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Razem) 78 proc. dobrze ocenia działania prezydenta (w tym 63 proc. "zdecydowanie dobrze").

Jeśli chodzi o zwolenników koalicji rządowej, to 88 proc. wystawia głowie państwa ocenę negatywną (w tym 65 proc. "zdecydowanie źle").

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