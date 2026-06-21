Samochód Isuzu D-Max MY26
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  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Samochód Isuzu D-Max MY26

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Samochód Isuzu D-Max MY26
Samochód Isuzu D-Max MY26 Źródło: JAP
Lato już w pełni (to kalendarzowe również), więc warto przesiąść się na pick-upy, aby móc bez strachu pobawić się w trudniejszym terenie.

W tej roli dobrze sprawdza się odświeżone Isuzu D-Max. Jeden z cenionych na rynku japońskich pick-upów zyskał unowocześniony grill, nowe felgi, przeprojektowane klosze reflektorów i – przede wszystkim – nową jednostkę Diesla o pojemności 2.2 l.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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