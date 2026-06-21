Samochód Isuzu D-Max MY26

Lato już w pełni (to kalendarzowe również), więc warto przesiąść się na pick-upy, aby móc bez strachu pobawić się w trudniejszym terenie.
W tej roli dobrze sprawdza się odświeżone Isuzu D-Max. Jeden z cenionych na rynku japońskich pick-upów zyskał unowocześniony grill, nowe felgi, przeprojektowane klosze reflektorów i – przede wszystkim – nową jednostkę Diesla o pojemności 2.2 l.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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