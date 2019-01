Mocne słowa Ziemkiewicza: Nie liczmy, że jakakolwiek przyzwoitość ich powstrzyma

Rafał Ziemkiewicz odniósł się na antenie TV Republika do postępowania Platformy Obywatelskiej po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. – Jest zrozumiałe, że kiedy ktoś umrze, mówi się o dobrych stronach jego osobowości i o tym, co dobrego w życiu zrobił, ale kiedy słyszę polityków Platformy Obywatelskiej, którzy już zdążyli kanonizować Pawła Adamowicza (...) to nie jestem w stanie pojąć jednego: dlaczego nie chcieli go wystawić w wyborach, tylko wystawili przeciwko niemu Wałęsę – mówił publicysta.

"Twoja mowa nienawiści jest twojsza niż mojsza"

Gość TV Republika zwrócił także uwagę na toczącą się od kilku dni "walką z mową nienawiści" i organizowaniem w związku z tą "walką" specjalnych lekcji w szkołach. Jak zdaniem Ziemkiewicza będą wyglądać takie lekcje? "Kochane dzieci, my lewica tęczowa jesteśmy fajni, a wszyscy inni są niefajni". W ocenie publicysty, tego rodzaju zajęcia na pewno będą miały podłoże ideologiczne, ponieważ nie wspomni się na nich o retoryce Jana Tomasza Grossa ani o filmie "Kler". Ziemkiewicz podkreślił, że w tym kontekście lewica kieruje się mottem: "twoja mowa nienawiści jest twojsza niż mojsza". Wspomniał przy tej okazji Kamila Durczoka, który jeszcze kilka tygodni temu zamieszczał w internecie "jadowite posty" dotyczące radnego Kałuży, którego nazywał ciulem i straszył go, że kiedy pojawi się na Śląsku różne rzeczy mogą go spotkać, a dziś jest wielkim przeciwnikiem mowy nienawiści.

"Chcą mieć swój Smoleńsk"

– Mowa nienawiści to jest to, co wy mówicie. Nasza mowa to jest walka z mową nienawiści – zauważył. Ziemkiewicz podkreślił, że jeśli ktoś naprawdę chciałby oczyścić życie publiczne z mowy nienawiści, to całe instrumentarium prawne istnieje i można je zastosować. Wskazał tu m.in. pojęcie groźby karalnej. – Ale jak się tworzy nowe pojęcie, które nie wiadomo co znaczy od razu widać, że to smród i próba wyciągnięcia z tej śmierci politycznej korzyści – ocenił.

Zdaniem publicysty, Platforma Obywatelska na pewno nie przepuści okazji, aby przejąć Gdańsk i nie zrezygnuje z wystawienia w wyborach swojego kandydata. – Nie liczmy, że jakakolwiek przyzwoitość ich powstrzyma – dodał. Ziemkiewicz podkreślił, że Platforma Obywatelska chce zrobić ze śmierci Pawła Adamowicza "swój Smoleńsk" i zrobi to, jeśli tylko Polacy im na to pozwolą.