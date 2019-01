Prowadzący "Dzień Dobry TVN" ofiarami oszustów

W internecie pojawiły się w ostatnim czasie artykuły, w których wykorzystano zdjęcia dziennikarzy, sugerując, że prowadzący "Dzień Dobry TVN" są zachwyceni sprawą bitcoinów. Do całej sprawy Meller odniósł się na swoim profilu na Facebooku.

"Wszystko TO JEDNO WIELKIE OSZUSTWO. Sprawą (a raczej sprawami) zajmuje się od dawna dział prawny TVN, ale z tego co wiemy te teksty pojawiają się na rosyjskich serwerach, więc reagowanie jest utrudnione" – przekazał Meller w swoim wpisie.

Te słowa potwierdziła również Magda Mołek. "Potwierdzam to, co napisał Marcin i odpowiadam wszystkim tym z Was, którzy również pytali mnie, czy mam coś wspólnego z promocją tego produktu: NIE MAM I NIGDY NIE MIAŁAM!" – napisała dziennikarka.

W przeszłości oszuści wielokrotnie wykorzystywali wizerunki publicznych osób do promocji kryptowalut. Taki los spotkał m,in. Dominikę Kulczyk, Małgorzatę Rozenek, Martynę Wojciechowską czy Kingę Rusin.