Nocne nagranie Miszalskiego. "Wszyscy myśleli, że nie może już niżej upaść"

Na Facebooku zamieszczono nagranie, na którym widać Aleksandra Miszalskiego siedzącego w nocy na murku przed witryną jednego z lokali w centrum Krakowa. Przypomnijmy, że w maju mieszkańcy Krakowa odwołali Miszalskiego ze stanowiska prezydenta miasta.

Obok polityka stał radny dzielnicy IV Prądnik Biały Dariusz Partyka. Były prezydent wykonuje ruchy ręką, jakby chciał przybić z radnym piątkę. - W moim odczuciu pan prezydent nie sprawiał wrażenia osoby, z którą dzieje się cokolwiek niepokojącego, a przebieg całej sytuacji nie zwrócił mojej szczególnej uwagi. Na filmiku, na którym zostaliśmy ujęci, akurat się żegnaliśmy, a cała sytuacja miała charakter prywatny – stwierdził Partyka.

Krytyka pod adresem Miszalskiego

Nagranie z byłym prezydentem Krakowa obiega sieć i jest szeroko komentowane. Przedstawiciele opozycji zamieszczają krytyczne wpisy pod jego adresem.

"Czy na bruku wylądował były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski?" - napisał na Facebooku Michał Woś.

"Wszyscy myśleli, że Aleksander Miszalski nie może już niżej upaść, ale jednak nikt się chyba nie spodziewał, że po odwołaniu tak szybko sięgnie bruku" – stwierdził były dziennikarz TVP Daniel Liszkiewicz.

"Krakowska PO lityka sięgnęła bruku. Przykry obrazek" – napisał Michał Klimek, ubiegający się o urząd prezydenta Krakowa.

Pod adresem Miszalskiego pojawiały się dziesiątki krytycznych i obraźliwych wpisów internautów. Do tych głosów odniósł się sam polityk w rozmowie z TVN24. Miszalski zapewnia, że nie robił nic niestosownego. - To jest mój prywatny czas. To nie jest żadna sytuacja poimprezowa - stwierdził. - To jest absurdalne, że dziennikarze zajmują się tym, czy nieaktywny polityk siedzi na murku – dodał.

Szczęsny Filipiak, szef krakowskich struktur Koalicji Obywatelskiej i radny sejmiku, ocenia natomiast, że Miszalski powinien uważać na takie sytuacje, jeżeli chce wrócić do polityki.

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