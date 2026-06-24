Kolejny nabytek nowej telewizji. Przez lata był w TVN i TVP

Do Polski wchodzi Newsmax, a więc jedna z najbardziej rozpoznawalnych konserwatywnych marek medialnych w Stanach Zjednoczonych, kojarzona z bliskim dostępem do republikańskiego establishmentu i środowiska Donalda Trumpa. Nie jest to jednak zwykła franczyza medialna, ani kolejny kanał informacyjny próbujący zagospodarować polską scenę polityczną. Newsmax ma być prezentowany jako realna amerykańska obecność medialna w Polsce: z amerykańskim know-how, estetyką, formatami i bezpośrednim połączeniem z debatą polityczną w USA.

Projekt wystartował już jako serwis internetowy, a kolejnym etapem ma być uruchomienie kanału telewizyjnego. Według doniesień branżowych, start telewizji planowany jest na koniec czerwca.

Piotr Dłużniewski dołącza do Newsmax Polska. Kluczowa funkcja

Jak informują Wirtualne Media, na początku czerwca zespół Newsmax Polska zasilił Piotr Dłużniewski. Doświadczony producent telewizyjny objął stanowisko planner chief production coordinator. Informację o jego przejściu do nowego projektu potwierdził portalowi Wirtualnemedia.pl Wojciech Surmacz, producent wykonawczy stacji.

Dłużniewski od wielu lat związany jest z branżą telewizyjną. Bezpośrednio przed dołączeniem do Newsmax Polska pracował w Telewizji Puls, gdzie pełnił funkcję producenta operacyjnego. Najdłuższy etap jego kariery przypadł na TVN – przez osiem lat odpowiadał tam za produkcję, a następnie kierował serwisami agencyjnymi. Wcześniej zdobywał doświadczenie również w Telewizji Polskiej, nadzorując procesy produkcyjne.

W strukturach Newsmax Polska znalazło się już kilka osób związanych wcześniej z TVP. Funkcję zastępczyni redaktora naczelnego pełni Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, która w przeszłości kierowała programem "Pytanie na śniadanie". W gronie prowadzących znalazła się także Agnieszka Piechurska, znana m.in. z TVP Info. Do zespołu należą również Stanisław Jegliński, wcześniej związany z TVP World, oraz Patryk Głażewski, który pracował w TVP Info.

Jak przekazał Wojciech Surmacz, przygotowania do uruchomienia kanału wchodzą w końcową fazę. Według planów Newsmax Polska ma rozpocząć nadawanie jeszcze przed końcem czerwca, a obecnie trwają ostatnie prace organizacyjne i techniczne przed startem stacji.

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