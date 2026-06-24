Policja w Szpitalu Południowym? Jest dementi

"W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Policja nie prowadzi żadnych czynności związanych z medialnymi przekazami dotyczącymi Szpitala Południowego w Warszawie. Każda inna obecność policjantów w tej lub jakiejkolwiek innej placówce leczniczej na terenie stolicy wynika z realizacji bieżących czynności służbowych (między innymi doprowadzeń osób zatrzymanych na badania, dostarczeniem korespondencji procesowej lub obsługą interwencji). Prosimy o niewprowadzanie opinii publicznej w błąd oraz o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji" – czytamy w komunikacie warszawskiej Policji.

Policja zaczęła też odpowiadać na wpisy w mediach społecznościowych przekonujące, że czynności trwają od rana. "Informujemy, że Policja nie prowadzi żadnych czynności służbowych na terenie Szpitala Południowego. Prosimy o niewprowadzanie opinii publicznej w błąd oraz o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji" – przekazano.

Dr Jędrzejewski stawił się w prokuraturze. Nie chciał rozmawiać z mediami

Dr Emil Jędrzejewski pojawił się w środę (24 czerwca) w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. – Czy ma pan dowody na swoje twierdzenia? Dlaczego nie zgłaszał pan wcześniej tego w prokuraturze? – pytali dziennikarze. Lekarz nie chciał jednak rozmawiać z mediami.

– Wypowiedzi pana doktora słyszeliście państwo zapewne w jednym z kanałów, gdzie opowiadał o sytuacjach, które miały być sytuacjami patologicznymi, gdzie miało dochodzić do zgonów pacjentów z uwagi na nieprawidłowości, które miały miejsce w szpitalu – mówił na środowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

– Pan Jędrzejewski, po pierwsze, musi się w tej chwili liczyć z bardzo poważnym procesem karnym, który zostanie mu natychmiast wytoczony, jeżeli w ciągu najbliższych godzin nie odwoła zniesławiających, oszczerczych i nieprawdziwych informacji. Musi się liczyć z konsekwencjami – oświadczył z kolei w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mec. Jacek Dubois, pełnomocnik Dawida Kacprzyka.

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