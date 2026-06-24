Jest śledztwo ws. prosektorium Szpitala Południowego. "Podrobione podpisy, brak pieczątki"

Informację o śledztwie podało Radio Zet. Rozgłośnia przekazała, że postępowanie zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie około miesiąca temu, z doniesienia lekarza pracującego w prosektorium.

Z ustaleń wynika, że chodzi o nieprawidłowości w kartach zgonów, z połowy ubiegłego roku. Według zawiadamiającego podrobiono jego podpisy, a także zaginęła pieczątka, którą potwierdzano dane na kartach zgonów.

– Potwierdzam, że jest prowadzone takie postępowanie, ale nie dotyczy ono ani osób, ani okoliczności związanych z ostatnimi pojawiającymi się "rewelacjami medialnymi" – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Antoni Skiba.

Tusk pisze o wiarygodności Jędrzejewskiego

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zakończyło się przesłuchanie dr. Emila Jędrzejewskiego, sygnalisty ze Szpitala Południowego. Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika i wniósł o odroczenie terminu przesłuchania. Lekarz przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych wraz z numerami PESEL.

– Prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań dotyczących postępowania, które jest prowadzone w tutejszej prokuraturze. Świadek każde z pytań skwitował milczeniem – relacjonował prok. Piotr Skiba, rzecznik stołecznej prokuratury. Ostatecznie termin przesłuchania został wyznaczony na najbliższy poniedziałek na godz. 9:00.

"Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa" – napisał w serwisie X premier Donald Tusk. "Ze względu na wagę zarzutów instytucje do tego powołane sprawdzać będą wszystko do najdrobniejszego szczegółu. Odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarni" – zapowiedział.

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