Zderzyły się dwa pociągi. Trwa akcja służb

W gminie Białośliwie (woj. wielkopolskie) doszło do zderzenia dwóch pociągów osobowych.
Zgłoszenie o zderzeniu pociągu Intercity z pociągiem regionalnym trafiło do strażaków chwilę po godz. 18. – Potwierdzono zderzenie dwóch pociągów. W wyniku zderzenia pociągi częściowo się wykoleiły – mówił w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu asp. mgr Martin Halasz.
Rzecznik przekazał, poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejscu zdarzenia pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Wkrótce dołączą do nich kolejne jednostki.
Nie ma informacji o żadnych ofiarach śmiertelnych i kolejnych rannych.
Wypadek awionetki w Warszawie
Wcześniej tego dnia na warszawskim Bemowie także doszło do tragicznego zdarzenia – wypadku lotniczego. Wypadek miał miejsce przy ul. Powstańców Śląskich w pobliżu ośrodka szkolenia kierowców. Do katastrofy doszło podczas próby lądowania.
"Awionetka próbowała wylądować, lecz nie zdołała dolecieć do lotniska" — poinformował Polsat News.
W samolocie znajdowały się dwie osoby – obie zginęły na miejscu. W wypadku poszkodowana została jedna osoba postronna.
– Samolot najprawdopodobniej przy starcie lub przy podchodzeniu do drugiego kręgu spadł na ziemię. Samolot spłonął. Widać tylko fragment jego ogona – przekazał dziennikarz TVN24.
Odpowiednie służby ustalają, co było przyczyną tragedii.
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