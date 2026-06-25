Zderzyły się dwa pociągi. Trwa akcja służb

W gminie Białośliwie (woj. wielkopolskie) doszło do zderzenia dwóch pociągów osobowych.

Zgłoszenie o zderzeniu pociągu Intercity z pociągiem regionalnym trafiło do strażaków chwilę po godz. 18. – Potwierdzono zderzenie dwóch pociągów. W wyniku zderzenia pociągi częściowo się wykoleiły – mówił w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu asp. mgr Martin Halasz.

Rzecznik przekazał, poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejscu zdarzenia pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Wkrótce dołączą do nich kolejne jednostki.

Nie ma informacji o żadnych ofiarach śmiertelnych i kolejnych rannych.

Wypadek awionetki w Warszawie

Wcześniej tego dnia na warszawskim Bemowie także doszło do tragicznego zdarzenia – wypadku lotniczego. Wypadek miał miejsce przy ul. Powstańców Śląskich w pobliżu ośrodka szkolenia kierowców. Do katastrofy doszło podczas próby lądowania.

"Awionetka próbowała wylądować, lecz nie zdołała dolecieć do lotniska" — poinformował Polsat News.

W samolocie znajdowały się dwie osoby – obie zginęły na miejscu. W wypadku poszkodowana została jedna osoba postronna.

– Samolot najprawdopodobniej przy starcie lub przy podchodzeniu do drugiego kręgu spadł na ziemię. Samolot spłonął. Widać tylko fragment jego ogona – przekazał dziennikarz TVN24.

Odpowiednie służby ustalają, co było przyczyną tragedii.

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