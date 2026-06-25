Katastrofa lotnicza w Warszawie. Są ofiary

Do katastrofy doszło na warszawskim Bemowie. Wypadek miał miejsce przy ul. Powstańców Śląskich w pobliżu ośrodka szkolenia kierowców. Do katastrofy doszło podczas próby lądowania.

"Awionetka próbowała wylądować, lecz nie zdołała dolecieć do lotniska" — donosi Polsat News.

W samolocie znajdowały się dwie osoby – obie zginęły na miejscu. W wypadku poszkodowana została jedna osoba postronna.

– Samolot najprawdopodobniej przy starcie lub przy podchodzeniu do drugiego kręgu spadł na ziemię. Samolot spłonął. Widać tylko fragment jego ogona – przekazał dziennikarz TVN24.

Maszyna miała lecieć do Warszawy z Wrocławia.

– Trudno w tej chwili dywagować, co się stało, poza tym, że warunki, jakie panują dzisiaj – wysoka temperatura – mogą nie sprzyjać małym samolotom. W takiej temperaturze może wydarzyć się wszystko, łącznie z jej wpływem na pilota – powiedział w rozmowie z Polsat News publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski.

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