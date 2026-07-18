Polskie MiG-29 dla Ukrainy. Kijów chce nie tylko samych myśliwców

W odpowiedzi na pytania ukraińskich dziennikarzy, tamtejsze MON przekazało, że Kijów nadal prowadzi z Polską negocjacje w sprawie przekazanie MiG-ów 29. Ale oprócz samych samolotów, Ukraina stara się o pozyskanie sprzętu, dokumentacji oraz środków technicznych do ich naprawy i obsługi.

Strona polska wyraziła chęć przekazani maszyn, ale w zamian chce otrzymać technologie drogowe. Ukraina, jak ma wynikać z odpowiedzi na pytania, nie wyklucza ich przekazania.

Ministerstwo Obrony potwierdziło również, że jesienią 2025 roku przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadzili przegląd techniczny części polskich myśliwców. Ukraińscy specjaliści skontrolowali 14 samolotów i stwierdzili, że ich stan techniczny jest niezadowalający. Największe obawy budził stan podwozia, a same samoloty wymagały gruntownego remontu przed oddaniem do eksploatacji.

Negocjacje utknęły w martwym punkcie

Z powodu złego stanu technicznego samolotów, Ukraina chce, aby przed ich przejęciem, maszyny zostały poddane serwisowi w polskich zakładach WZL-2 w Bydgoszczy. Polska miałaby pokryć koszty napraw, co jest nie do zaakceptowania przez rząd w Warszawie.

W połowie lipca minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że Polska jest gotowa pomóc Ukrainie w modernizacji myśliwców MiG-29, ale koszty tego przedsięwzięcia powinna ponieść strona ukraińska lub jej sojusznicy.



Co dalej z nieprzekazanymi maszynami? "Jak dowiaduje się Wirtualna Polska eksploatacja myśliwców i tak będzie zmierzała do końca" – czytamy. Biuro prasowe MON przekazało: "W związku z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP – będą schodziły cyklicznie ze służby w Polskich Siłach Zbrojnych".

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