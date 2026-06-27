Ukraina straciła dwa myśliwce MiG-29? Sprzeczne doniesienia

Według komunikatu ukraińskiego lotnictwa, kontakt z maszyną utracono w nocy z piątku na sobotę (27 czerwca) podczas wykonywania zadania bojowego. Pilot po katapultowaniu nawiązał łączność z ekipą ratunkową i został przewieziony do szpitala na badania – poinformowała agencja UNIAN.

Siły Powietrzne Ukrainy nie podały dotąd przyczyn katastrofy. Przekazano jedynie, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Do incydentu doszło w czasie kolejnego zmasowanego rosyjskiego ataku dronowego na Ukrainę.

Rosja: Ukraina straciła dwa myśliwce MiG-29

Według rosyjskiej agencji TASS, siły zbrojne Rosji zniszczyły dwa ukraińskie samoloty MiG-29 na lotnisku Wozniesieńsk w obwodzie mikołajowskim przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych Gerań-4 Seeker.

Ministerstwo obrony w Moskwie opublikowało nagranie pokazujące zniszczenie samolotów bojowych i sprzętu naziemnego należącego do armii ukraińskiej. Kijów nie potwierdził tych doniesień.

Ukraińskie lotnictwo wykorzystuje myśliwce MiG-29 m.in. do przechwytywania rosyjskich dronów i pocisków manewrujących oraz do wsparcia operacji na froncie. Maszyny tego typu pozostają jednym z podstawowych samolotów bojowych ukraińskich sił powietrznych od początku rosyjskiej inwazji.

Polska rozmawia z Ukrainą o wymianie starych samolotów za drony

Od grudnia ubiegłego roku za zamkniętymi drzwiami toczą się rozmowy polsko-ukraińskie na temat wymiany wysłużonych samolotów MiG-29 za technologie dronowe.

Zaletą myśliwców MiG-29 jest znajomość tego modelu wśród ukraińskich pilotów i techników obsługi naziemnej. Według monitora dostaw broni prowadzonego przez Ośrodek Studiów Wschodnich, dotychczas Polska dostarczyła Ukrainie 14 samolotów MiG-29. 13 takich maszyn przekazała Słowacja.

Czytaj też:

Były szef BBN: Ukraińcom zadałbym jedno pytanie