Co dziś w telewizji?

Na tym kanale będzie film „Zmierzch”. Jest to o tym, jak w nowym liceum 17-latka zakochuje się w Robercie Pattinsonie, który jej wyznaje, że jest wampirem. Wcale jej to nie zraża i stają się nierozłączni. Chyba dajmy spokój. W „Młodych glinach” na bazarku znaleziono zwłoki wychudzonej kobiety ze śladami przemocy. Trup, czyli trop wiedzie… chyba nieważne… W „Szalonym locie” terroryści uprowadzają samolot szturmowy… O, choroba, to tak łatwo jest porwać samolot szturmowy?