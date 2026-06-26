Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, poinformowała na platformie X, że "we wtorek wieczorem do budynku Komendy Powiatowej Policji w Iławie przyszła kobieta, która przyniosła ze sobą paczkę, oznaczoną symbolami sklepu internetowego".

Wybuch na Komendzie Powiatowej Policji w Iławie

"Poinformowała, że otrzymała tę przesyłkę, choć jej nie zamawiała. Przekazała ją policjantowi i w trakcie jej przemieszczania i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia paczki i wydobycia się na zewnątrz substancji, która zraniła policjanta w twarz. Na miejsce wezwana została karetka pogotowia, by udzielić pomocy policjantowi oraz straż pożarna i policyjni pirotechnicy, by dokładnie sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie. Budynek komendy został ewakuowany na czas prowadzonych działań. Równolegle prowadzone są czynności mające ustalić nadawcę przesyłki" – czytamy.

Profil "Służby w akcji" na platformie X zadał pytanie Komendzie Wojewódzkiej Policji. "Dlaczego w oficjalnym komunikacie KPP w Iławie czytamy, że doszło do ROZSZCZELNIENIA paczki, skoro ewidentnie mieliśmy do czynienia z wybuchem?" – zapytał.

"W jakim celu zaniżono rangę zdarzenia? Policjant dyżurny, który miał kontakt z paczką, przyniesioną przez interesanta doznał poparzenia twarzy I stopnia" – napisano.

Profil przypomniał, że "kobieta otrzymała paczkę której nie zamawiała, nie będąc pewien co do jej zawartości przyniosła ją do dyżurnego policji w Iławie".

Bosak: Osoby odpowiedzialne w policji za komunikację z mediami kłamią

Krzysztof Bosak, współlider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu, ocenił we wpisie w serwisie X, że "osoby odpowiedzialne w Policji za komunikację z mediami kłamią".

"Rządy się zmieniają, ale kultura kłamstwa w sektorze bezpieczeństwa, jak była tak jest i ma się świetnie! Specjalne pozdrowienia dla »faktczekerów«, którzy ślepo wierzą oficjalnym komunikatom" – dodał.

Krzysztof Bosak przypomniał, że "oszukanie opinii publicznej przez rzeczników nigdy nie spotyka się z konsekwencjami — ani karnymi, ani służbowymi".

"Zresztą oszukanie członków parlamentu czy komisji podobnie" – dodał wicemarszałek Sejmu.

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