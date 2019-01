Mazurek: Nie będziemy bierni na kłamstwa i insynuacje

W Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza. W mszy świętej udział wzięła rodzina prezydenta Gdańska oraz przedstawiciele władz państwa. Przed Bazyliką Mariacką zebrały się tłumy mieszkańców. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek, 14 stycznia. Dzień wcześniej został zaatakowany nożem podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo pięciogodzinnej operacji, prezydenta Gdańska nie udało się uratować. Miał 53 lata.

Beata Mazurek odniosła się na Twitterze do ostatnich ataków na PiS. Opozycja oraz część mediów sugerują bowiem, że to partia Jarosława Kaczyńskiego odpowiada za tragiczne wydarzenia z Gdańska. "W obliczu ludzkiej tragedii, PiS zachował się jak trzeba. Niestety totalna opozycja i część mediów wykorzystała to nieszczęście jako kampanię wyborczą do politycznych ataków na ZP" – napisała Mazurek.