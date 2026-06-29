Jest upał, nadciągają groźne burze. RCB rozsyła alerty

Potężna fala upałów zalała Polskę. Stacja meteorologiczna w Słubicach odnotowała w niedzielę rekordową temperaturę powietrza w naszym kraju – 40,5 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekordowy odczyt został odnotowany w lipcu 1921 r. na Opolszczyźnie. Było to 40,2 stopnia Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert z zaleceniem unikania słońca i aktywności fizycznej na zewnątrz.

Teraz RCB wydało ostrzeżenie przed intensywnym deszczem, silnym wiatrem i burzami, które mogą występować w dniach 29-30 czerwca. "Uwaga! W nocy i jutro prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" – brzmi treść rozesłanego komunikatu.

Jak przygotować się na burzę?

Ostrzeżenie dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, a także części Mazowsza, w tym Radomia oraz Płocka.

RCB zaleca, by: usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami; zamknąć okna i drzwi; pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe; jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem; nie zatrzymywać się pod drzewami; zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz; przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii (wiatr może uszkodzić linie energetyczne); uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

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