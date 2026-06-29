"Polska wspiera agresję Rosji na Ukrainie". Dziennikarz TVP wywołał burzę

"Skandal. W TVP padło, że POLSKA WSPIERA AGRESJĘ ROSJI NA UKRAINĘ. Bez cienia żenady, żadnego sprostowania, że tak nie jest coś takiego wygłaszacie na antenie telewizji publicznej za nasze pieniądze?!" – napisał użytkownik @chrzanik na platformie X, publikując fragment pasma TVP Info. "Teraz (...) przekroczyli już wszelkie dopuszczalne granice. To że to była i jest tuba propagandowa to jedno ale oni teraz dopuścili się czegoś znacznie poważniejszego" – dodał.

"Polska wspiera agresję Rosji na Ukrainie". Burza po komentarzu w TVP Info

– Egipt-Iran i polski wątek, no bo sędzia Szymon Marciniak prowadził to spotkanie wbrew temu, że obie federacje protestowały. Nie chciały ze względów politycznych polskiego sędziego, bo Polska wspiera agresję Rosji na Ukrainę – stwierdził dziennikarz TVP, relacjonujący Mundial. – Ale FIFA się nie ugięła. Marcinak bardzo dobrze poprowadził to spotkanie – dodał prowadzący.

Nagranie skomentowali również inni internauci.

"Płacimy 3-4 MILIARDY rocznie za antypolską szczujnię, pelną propagandystów Tuska"; "Mnie się wydaje, że to czeski błąd i mu się pomieszało i w trakcie nikt nie wychwycił aż trafiło na twitterka. Przecież to akurat kompletna bzdura"; "Polaku widzisz, jakbyś nie wybrał Nawrockiego to by wszystko było dobrze, a wstydzimy się na arenie międzynarodowej xD Takie wstawki to wpływanie na podświadomość ludzi co się średnio interesują polityką, ale pewnie pójdą zagłosować"; "Niech to będzie temat następnego odcinka "Wykrywacza kłamstw", choć jak znam obecną TVP w likwidacji skończy się na jakimś bucowatym, aroganckim "oświadczeniu" gdzie będzie o biednym dziennikarzu, którego spotkała "fala hejtu". Tam jest zero jakiejkolwiek refleksji; "Teraz jak ktoś za granicą to znajdzie to jesteśmy w du*ie... TO JEST TELEWIZJA PUBLICZNA"; "Komentator telewizji publicznej pomylył kraj wspierający Ukrainę z krajem wspierającym Rosję. Na antenie, bez sprostowania. Za publiczne pieniądze można powiedzieć dosłownie wszystko?" – czytamy w komentarzach.

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