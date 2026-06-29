Przerobione zdjęcie Sobkowiak-Czarneckiej. MON przeprasza za kompromitującą wpadkę

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON, opublikowała w niedzielę wpis na platformie X, do którego dołączyła zdjęcie.

Sztuczna inteligencja przerobiła zdjęcie Sobkowiak-Czarneckiej

"Dla mnie, dziewczynki z poznańskich Jeżyc, Czerwiec '56 to nie tylko historia – to moje DNA. Odwaga, niezależność i lekcja przedsiębiorczości z zakładów Cegielskiego kształtowały mój charakter. Dziś dbamy o to, by przemysłowe serce Poznania biło dalej, w duchu wartości, o które walczyli nasi bohaterowie" – napisała.

"Szacunek za udział w uroczystościach, ale z jakiego powodu przerobiła Pani zdjęcie (załączam oryginał) w AI żeby usunąć napis "Narodowcy RP" na koszulce mężczyzny, który stoi za Panią?" – zwrócił uwagę wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.

MON przeprasza za kompromitującą wpadkę

W poniedziałek MON wytłumaczył się z kompromitującej wpadki.

Dyrektorka Departamentu Komunikacji i Promocji MON Karolina Wasilewska, napisała, że "wczoraj przekazaliśmy Pani Minister Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej zdjęcie z uroczystości w Poznaniu".

"W celu poprawy jego jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety, w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału" – dodała.

Przeprosiła za zaistniałą sytuację.

"Naszym zamiarem była wyłącznie poprawa jakości technicznej zdjęcia, a nie ingerencja w jego treść. Poniżej publikujemy oryginalne zdjęcie otrzymane od organizatorów uroczystości" – napisała.

70. rocznica Poznańskiego Czerwca

28 czerwca 1956 roku robotnicy Zakładów Cegielskiego w Poznaniu, wówczas Zakładów im. Stalina, rozpoczęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. W starciach na ulicach miasta zginęło – według badań IPN – co najmniej 58 osób, a kilkaset zostało rannych.

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