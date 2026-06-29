"Niegroźne zdarzenie drogowe". Incydent w pobliżu samochodu z szefem MON

Komunikat w sprawie incydentu zamieściła Żandarmeria Wojskowa. Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 19:50 w rejonie Ronda Starołęka w Poznaniu.

"Doszło do niegroźnego zdarzenia drogowego w pobliżu kolumny rządowej, w której poruszał się Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Motocyklista, słysząc sygnały dźwiękowe pojazdu prowadzącego kolumnę, nacisnął gwałtownie hamulec, co doprowadziło do uślizgu przedniego koła powodując położenie jednośladu. Nie doszło do żadnego kontaktu pomiędzy pojazdami" – czytamy.

W informacji podkreślono, że incydent nie stworzył żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia zarówno motocyklisty, jak i innych osób. Pomoc medyczna nie była konieczna. Stanem zdrowia motocyklisty zainteresował się osobiście minister Kosiniak-Kamysz. Po uzyskaniu zapewnienia, że nic się nie stało, kolumna kontynuowała przejazd.

Uroczystości w Poznaniu

W niedzielę minister obrony narodowej brał udział w uroczystościach 70. rocznicy wybuchu Poznańskiego Czerwca 1956 r. W ich trakcie prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że złożył projekt ustawy wprowadzający Dzień Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych. Nowe święto miałoby przypadać 28 czerwca.

– Jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej czuję się dzisiaj zobowiązany i podpisałem inicjatywę ustawodawczą, aby dzień 28 czerwca w polskim kalendarzu był dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych – oświadczył, wyrażając nadzieję na ponadpartyjny kompromis w parlamencie wokół tej daty – powiedział prezydent.

Poznański Czerwiec to pierwszy generalny strajk w dziejach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ludzie, którzy wyszli na ulice domagając się poprawy warunków życia, zostali krwawo spacyfikowani przez wojsko i policję. Zginęło ponad 50 osób, a około 650 zostało rannych.

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