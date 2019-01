Bieńkowska: Mówiłam kolegom w Brukseli, że w Polsce stanie się coś strasznego

W sobotę w gdańskiej Bazylice Mariackiej odbył się pogrzeb zamrodowanego przez Stefana W. Pawła Adamowicza. Prezydenta Gdańska został zaatakowany nożem podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po kilkunastogodzinnej walce, lekarze przegrali walkę o jego życie.

Zdaniem Elżbiety Bieńkowskiej, która sama określa się jako "dobra znajoma" Pawła Adamowicza, był to mord polityczny. – Mówiłam moim kolegom w Brukseli, że coś się w Polsce stanie, jakaś straszna rzecz. Wisi nad nami chmura nienawiści od trzech lat. Rzeczywiście osobiście to odczuwałam, przecież wszyscy to wiemy. Wielokrotnie to mówiłam. Natomiast nikt nie przypuszczał, że to doprowadzi do takiego aktu, jak tutaj się stało – mówi Bieńkowska w rozmowie z OKO.press.

– To był mord polityczny absolutnie spowodowany tym, co jedna strona w Polsce robi – dodaje. Jej zdaniem, w Polsce od trzech lat panuje klimat sprzyjający tego typu zdarzeniom.