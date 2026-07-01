Burza w Sejmie. Czarnek: Przegracie wszystko, bo oszukaliście Polaków

W środę (1 lipca) rozpoczęło się 61. posiedzenie Sejmu. Na mównicę wyszedł poseł PiS Przemysław Czarnek, który zaczął ostro krytykować koalicję rządzącą za zaniedbania w warszawskim Szpitalu Południowym.

– Wy macie pożar, palicie się po prostu. Te dwa tygodnie to pokazują. Totalna kompromitacja – stwierdził Czarnek, zwracając się do członków rządu Donalda Tuska i posłów większości parlamentarnej.

Sejm. Czarnek zapowiada rozliczenie koalicji Tuska

– Gigantyczne zarobki człowieka bez kompetencji tylko dlatego, że jest kolesiem koalicji 13 grudnia. Potężny skandal w szpitalu, śmierć osób przez zaniedbania i chaos. Tomograf komputerowy osoby zmarłej i jakieś śmiechy pana (Bartosza – red.) Arłukowicza, że mumiom egipskim też się robiło tomograf komputerowy. Pan premier, który podważa wiarygodność świadka, ordynatora, który dokładnie mówi na 29 stronach, czego dopuszczacie się w szpitalach warszawskich – dodał poseł PiS.

– Macie pożar, ale sprawiedliwość się zbliża, Prawo i Sprawiedliwość, które was z tego rozliczy. I nic wam nie pomoże – przekonywał. – Przegracie wszystko, bo oszukaliście Polaków i rozwaliliście system – zakończył Czarnek.

Afera w Szpitalu Południowym. O tym mówi cała Polska

O nieprawidłowościach na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym stołecznego Szpitala Południowego od kilku tygodni mówi cała Polska. Sprawa wywołała dyskusję wokół funkcjonowania służby zdrowia w całym kraju.

Afera wybuchła po tym, jak wyszło na jaw, że szpitalnym SOR-em kierował powiązany z KO radny Dawid Kacprzyk, choć nie miał do tego uprawnień. W oświadczeniu majątkowym podał, że w 2025 r. zarobił ponad 1,6 mln zł.

Kiedy o sprawie zrobiło się głośno, lekarz zwrócił szpitalowi 500 tys. zł, ale ten odesłał mu pieniądze. Zrezygnował też z mandatu radnego warszawskiej dzielnicy Ursus.

Kacprzyk pod ostrzałem. Ciężkie oskarżenia byłego ordynatora

Kacprzyka obciążył inny lekarz, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym dr Emil Jędrzejewski, który w poniedziałek (29 czerwca) przez cały dzień składał zeznania w prokuraturze. Wcześniej w rozmowie z Kanałem Zero zasugerował, że błędy popełnione przez Kacprzyka skutkowały śmiercią pacjentów.

Portal Zero.pl ujawnił we wtorek (30 czerwca), że szef szpitalnego prosektorium prowadził tam biznes pogrzebowy – promował zakład należący do swojej wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych, gdy rodzina chciała skorzystać z usług konkurencji. Jakby tego było mało, drastyczne zdjęcia zwłok publikował na Instagramie.

Przepłacony wniosek o dotację z KPO

Inny wątek afery w Szpitalu Południowym to opisane przez "Gazetę Wyborczą" przepłacone zlecenie za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Usługa kosztowała placówkę aż 725 tys. zł, podczas gdy inne szpitale płaciły ok. 30 tys. zł.

Wynagrodzenie firmie Deloitte, która zdobyła kontrakt, wypłacono z dotacji KPO. Była pracownica szpitala i sygnalistka, która poinformowała o sprawie dziennikarzy, powiedziała w rozmowie z "GW", że placówka zapłaciła Deloitte ponad 20 razy więcej niż wynosiła stawka rynkowa.

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