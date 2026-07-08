Zakaz kąpieli nad Bałtykiem. Zamknięto ponad 140 plaż

Z informacji przekazanych przez Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w samym województwie zachodniopomorskim zamknięto około 110 kąpielisk. Chodzi m.in. o tak popularne kurorty jak Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Mielno, Darłówko oraz Jarosławiec. Ograniczenia dotknęły również: Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelicę, Mrzeżyno, Rogowo, Dźwirzyno, Grzybowo, Sianożęty, Ustronie Morskie, Gąski, Sarbinowo, Chłopy, Mielenko, Łazy, Dąbki, Bobolin, Kopań i Wicie.

Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje także na około 30 kąpieliskach w województwie pomorskim. Na liście znalazły się m.in.: Ustka, Karwieńskie Błota, Władysławowo, Przewłoka, Poddąbie, Dębina, Rowy, Łeba i Lubiatowo. Czerwone flagi pojawiły się też na kąpieliskach położonych na Półwyspie Helskim.

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Powodem masowego zamykania kąpielisk są trudne warunki meteorologiczne i hydrologiczne. Wysokie fale, porywisty wiatr oraz bardzo silne prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie dla osób wchodzących do wody. Ratownicy WOPR (Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) kategorycznie odradzają wszelkie próby kąpieli, ponieważ siła żywiołu potrafi wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

Przed wejściem do wody należy sprawdzić aktualne oznakowanie wywieszone na plaży, gdyż sytuacja w ciągu dnia może się zmieniać, i ściśle stosować się do poleceń ratowników WOPR. Bieżące informacje pojawiają się w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Czerwona flaga nad morzem oznacza całkowity i bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Jest to oficjalny sygnał od ratowników WOPR, że warunki na kąpielisku zagrażają życiu i zdrowiu. Co ważne, jeśli na maszcie nie ma żadnej flagi, oznacza to, że kąpielisko w danym momencie nie jest strzeżone (ratownicy nie pełnią dyżuru).

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