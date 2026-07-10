Nie żyje 28-letni dziennikarz. "Odszedł Jim Morrison Polski Press"

W wieku 28 lat zmarł Damian Świderski, dziennikarz sportowy Gol24.pl, od kilku lat związany z mediami Polska Press. O jego śmierci poinformowała redakcja, potwierdził ją również brat bliźniak zmarłego.

Nie żyje Damian Świderski. Dziennikarz Polska Press miał 28 lat

Damian Świderski dołączył do redakcji Gol24.pl w 2024 roku. Wcześniej był związany z portalem i.pl, należącym do tej samej grupy medialnej, gdzie zajmował się tematyką społeczną i polityczną. Swoją dziennikarską drogę rozpoczął w 2019 roku jako reporter i wydawca studenckiego Radia UKSW na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Największą pasją dziennikarza był sport, a szczególne miejsce zajmowała w niej piłka nożna. Od lat kibicował reprezentacji Brazylii. To właśnie jej spotkanie z Norwegią podczas niedzielnych mistrzostw świata okazało się ostatnim meczem, który relacjonował.

"Damian miał zaledwie 28 lat. Był świetnym dziennikarzem z pasją. Zakochany kiedyś w radiu, gdzie prowadził audycje. Potem zakochał się w internecie. Miałem przyjemność doglądać, jak dojrzewa pod moim okiem przy portalu i.pl. Potem poszedł w sport do serwisów gol24.pl i sportowy24. Damian był bardzo wrażliwym, zdolnym, pracowitym, acz czasami niesfornym człowiekiem. Odszedł Jim Morrison Polski Press" – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Dereszyński, zastępca redaktora naczelnego i.pl.

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Tragiczną wiadomość potwierdził również brat bliźniak zmarłego w jego mediach społecznościowych.

"Damian nie żyje. Odszedł od nas wczesnym rankiem 6 lipca 2026 roku z nieznanej przyczyny" – napisał. Opublikował również szczegóły pogrzebu.

"Msza Święta w jego intencji odbędzie się w sobotę, 11 lipca 2026 roku, o godzinie 10:00 w kościele parafialnym Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie (pl. Wyszyńskiego). Po Mszy nastąpi odprowadzenie Damiana na cmentarz w Komorowie (ul. Turystyczna 17). Dziękuję wszystkim tym i każdemu z osobna, za kondolencje i chęć pożegnania się z moim kochanym braciszkiem" – przekazał.

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