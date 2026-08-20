Cieśnina Ormuz. USA prowadzą tajną operację transportu ropy

Według tych doniesień amerykańskie wojsko utworzyło korytarz żeglugowy umożliwiający tankowcom bezpieczne przemieszczanie się przez tę strategiczną cieśninę.

Operacja obejmuje nie tylko eskortowanie jednostek opuszczających Zatokę Perską z ładunkiem ropy, ale także pomoc pustym tankowcom w przedostaniu się przez Ormuz z Morza Arabskiego do Zatoki, gdzie mogą załadować ropę, a następnie bezpiecznie wypłynąć.

15-20 tankowców każdej nocy

Amerykańscy urzędnicy przekazali Axiosowi, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni przez południowy szlak cieśniny każdej nocy przepływało w obu kierunkach od 15 do 20 tankowców (około 10 mln baryłek ropy dziennie).

Jest to wciąż znacznie mniej niż przed wybuchem wojny, ale operacja pozwala utrzymać część dostaw na światowy rynek i ograniczyć presję na wzrost cen ropy.

Według źródeł portalu powodzenie operacji stało się możliwe po przeprowadzonej przez Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) dwutygodniowej kampanii wojskowej, w wyniku której uszkodzone zostały irańskie systemy radarowe i urządzenia wykorzystywane do obserwacji ruchu morskiego.

Za koordynację działań odpowiada zespół z dowództwa armii USA w Fort Bragg w Karolinie Północnej.

Administracja Trumpa: Cichy sukces w cieśninie Ormuz

Prezydent USA Donald Trump powiedział Axiosowi, że przez cieśninę Ormuz wypływa obecnie "ogromna ilość ropy". Jego administracja przedstawia wznowienie części żeglugi jako istotny sukces w konflikcie z Iranem.

Cieśnina Ormuz jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. Jej częściowe zamknięcie w związku z wojną doprowadziło do ograniczenia podaży surowca i gwałtownego wzrostu cen paliw, także w Polsce.

Waszyngton podejmuje obecnie działania mające zwiększyć przepływ ropy, mimo że szerszy konflikt z Iranem pozostaje nierozstrzygnięty, a perspektyw na jego zakończenie nie widać.

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