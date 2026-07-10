Politycy Lewicy reagują na słowa prof. Nowaka. "Prosimy o więcej"

– Dzisiaj jeden z wiceministrów w rządzie Donalda Tuska jest bliskim kolegą "Nikosia" i jakoś dziennikarzy to nie interesuje. Gdzie są te psy gończe? Dlaczego nie interesują się prawdziwymi kolesiami Nikosia, tylko zainteresowały się książką, którą napisał niezwykle odważny historyk z Instytutu Pamięci Narodowej – mówił prof. Nowak w Kanale Zero.

Chodzi o Nikodema Skotarczaka, bardziej znanego jako "Nikoś", trójmiejskiego gangstera, który zmarł w 1998 r., a o którym książkę pod pseudonimem "Tadeusz Batyr" napisał Karol Nawrocki.

Prof. Nowak krytykowany przez polityków Lewicy. "Facet odleciał"

Do słów prof. Nowaka odnieśli się w mediach społecznościowych politycy Lewicy. Część z nich ironicznie komentowała słowa historyka, wskazując na ich zdaniem absurdalny charakter zarzutu i apelując o "więcej takich historii", które – ich zdaniem – kompromitują autora wypowiedzi.

"Z tym Nikosiem to taka sama prawda, jak z wymiocinami Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Facet odleciał i ani myśli wylądować. Dramat" — napisał w serwisie X poseł Lewicy Tomasz Trela.

Nawiązał w ten sposób do ujawnionych niedawno przez prof. Nowaka informacji o próbie otrucia Nawrockiego przed wyborami prezydenckimi.

"To ten, co opisał ze szczegółami jak prezydent się wyrzygał? Nikoś to nie żyje już chyba od blisko 30 lat…" – skomentowała Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy.

Według relacji zamieszczonej w książce prof. Nowaka "Skąd się wziął Karol Nawrocki", która jest wywiadem rzeką z prezydentem, Nawrocki po jednym ze spotkań wyborczych w Ząbkowicach Śląskich poczuł nagłe osłabienie, gwałtownie wymiotował i miał drgawki.

"Ja jestem tym wiceministrem, to przecież oczywiste. Bawiłem się w przedszkolu, kiedy Pan Nikoś zginął, pamiętam jak dziś. Od tego czasu nasze relacje są na tym samym poziomie. Dobrą robotę Pan robi, Panie Profesorze, prosimy o więcej takich historii!" – ironizował na portalu X Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Lewicy.

Wybory prezydenckie 2025. Nawrocki pokonał Trzaskowskiego

Prof. Nowak był przewodniczącym obywatelskiego komitetu poparcia Karola Nawrockiego. W listopadzie 2024 r. podczas kongresu PiS w Krakowie historyk ogłosił, że Nawrocki będzie obywatelskim kandydatem na prezydenta popieranym przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

W czerwcu 2025 r. Nawrocki pokonał w drugiej turze kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i w sierpniu objął urząd prezydenta RP.

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