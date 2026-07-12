KRZYSZTOF MASŁOŃ, TOMASZ ZBIGNIEW ZAPERT: Odnosimy wrażenie, że Polacy wiedzą o Ameryce stosunkowo niewiele, mniej może niż kiedyś, nawet w epoce „słusznie minionej”…

WOJCIECH ROSZKOWSKI: Historia Stanów Zjednoczonych jest słabo reprezentowana nie tylko w polskich podręcznikach, lecz także w europejskich. Przestudiowałem jeden z takowych, niemiecko-francuski, i ze zdumieniem stwierdziłem, że nie ma w nim ani Abrahama Lincolna, ani wojny o niepodległość czy secesyjnej. Zastanawiające, skąd młodzież na Starym Kontynencie czerpie dziś informacje o największym mocarstwie świata obecnych czasów. Bo na pewno nie ze szkoły.

Zatem u nas nie jest z tym jednak najgorzej.

Co wynika zapewne z uwagi na sympatie proamerykańskie oraz silne więzi łączące nasze kraje. Niewątpliwie Ameryka ciągle Polakom imponuje. Nierzadko widzimy ją niemal w rajskim wymiarze. Zaciekawia nas politycznie, ekonomicznie, kulturowo, sportowo… Zazwyczaj potrafimy wymienić największe miasta, rzeki, jeziora czy niektóre stany.

Rozpoznajemy też „Gwiaździsty sztandar”. Mamy na myśli nie tylko flagę państwa, lecz także hymn narodowy, niezapomniany również w interpretacji Jimmy’ego Hendrixa.

Wciąż postrzegamy Stany Zjednoczone jako przeciwnika Moskwy. Dawniej Związku Sowieckiego, dziś Rosji. Ten wizerunek, jak sądzę, szczególnie mocno tkwi w świadomości Polaków, toteż przeważnie pamiętamy Ronalda Reagana, ponieważ to przecież on zdefiniował Kreml jako imperium zła i w znacznej mierze przyczynił się do jego upadku. Kojarzymy również innych prezydentów: Wilsona i Waszyngtona, patronów warszawskich przybytków – placu i ronda – Kennedy’ego, Trumpa, może też i tych figurujących na banknotach dolarowych.