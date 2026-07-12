Rewolucja u bram po śląsku

Ekran nad dużą sceną, wielki, na całą jej szerokość, i długie sekwencje: miejskie pejzaże uchwycone z lotu ptaka, spacery po zaniedbanych ulicach, skwerach i podwórkach, wreszcie – łapane na żywo sceny z robotniczej piwiarni.
Przejmująca muzyka, ciemne barwy – mają być smutek i beznadzieja, wszak opowiadamy tu historię o buncie śląskich tkaczy, z końcówki XIX w., napisaną przez naturalistę Gerharta Hauptmanna. Wszystko zaczyna się od panoramicznych najazdów na blokowiska, te monumentalne, ikoniczne dla aglomeracji Górnego Śląska – i już wiemy, że na plan historyczny nałożony zostanie ten współczesny.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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