Człowiek z marmuru

Inna konstrukcja, również wzniesiona w 200. rocznicę rewolucji francuskiej, jest mniej sławna, choć wystąpiła w „Tożsamości Bourne’a”. Człowiek, który zaproponował, by historyczną oś Paryża, wyznaczoną przez Pola Elizejskie, zwieńczyć gigantycznym, pustym sześcianem, nie był gwiazdą architektury. Wcześniej zaprojektował tylko własny dom i cztery kościoły.