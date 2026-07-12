Człowiek z marmuru

O szklanej piramidzie, która zdobi/szpeci dziedziniec Luwru, słyszał chyba każdy.
Inna konstrukcja, również wzniesiona w 200. rocznicę rewolucji francuskiej, jest mniej sławna, choć wystąpiła w „Tożsamości Bourne’a”. Człowiek, który zaproponował, by historyczną oś Paryża, wyznaczoną przez Pola Elizejskie, zwieńczyć gigantycznym, pustym sześcianem, nie był gwiazdą architektury. Wcześniej zaprojektował tylko własny dom i cztery kościoły.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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