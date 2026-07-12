Pakiet ministra Sybihy
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  • Jerzy KarwelisAutor:Jerzy Karwelis

Pakiet ministra Sybihy

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Andrij Sybiha, Wołodymyr Zełenski
Andrij Sybiha, Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP / Victor Kovalchuk
DEKAMERONKI Do Polski przyjechał szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha, po to, by znowu zwodzić Polaków.

Piszę znowu, bo z taką misją – grania na czas – przyjechał swego czasu drugi człowiek Ukrainy, były szef wywiadu, Kyryło Budanow.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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