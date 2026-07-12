Pakiet ministra Sybihy

DEKAMERONKI Do Polski przyjechał szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha, po to, by znowu zwodzić Polaków.
Piszę znowu, bo z taką misją – grania na czas – przyjechał swego czasu drugi człowiek Ukrainy, były szef wywiadu, Kyryło Budanow.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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