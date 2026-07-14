Wnioski o uchylenie immunitetów trojga posłów. Jest komunikat prokuratury

Zgodnie z komunikatem Prokuratury Krajowej, Waldemar Żurek przekazał Włodzimierzowi Czarzastemu wnioski o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów: Katarzyny Ueberhan (Lewica), Władysława Teofila Bartoszewskiego (PSL) i Tadeusza Chrzana (PiS).

Wnioski zostały sporządzone na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w odrębnych postępowaniach przygotowawczych, prowadzonych w różnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Każda ze spraw dotyczy odrębnego zdarzenia.

Katarzyna Ueberhan

Podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu poseł Katarzynie Ueberhan są ustalenia dokonane w postępowaniu Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zainicjowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, dotyczącym złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych oraz przywłaszczenia powierzonego pojazdu mechanicznego.

Postępowanie obejmowało analizę oświadczeń majątkowych składanych przez parlamentarzystkę w latach 2019-2023. Do sprawy tej dołączono inne postępowanie, dotyczące przywłaszczenia samochodu osobowego powierzonego na podstawie umowy leasingu.

Władysław Teofil Bartoszewski

Podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu są ustalenia dokonane w postępowaniu Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej po zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa, złożonym przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

Chodzi o rzekome popełnienie dwóch przestępstw polegających na przywłaszczeniu powierzonych środków pieniężnych oraz nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także podejmowaniu działań zmierzających do udaremnienia wykonania spodziewanego orzeczenia sądu poprzez zbycie i darowiznę składników majątku.

Tadeusz Chrzan

Podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Tadeuszowi Chrzanowi są ustalenia dokonane w postępowaniu Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, zainicjowanym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez zastępcę dyrektora Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA.

Na podstawie zebranych dowodów prokurator przyjął, że zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w związku z niedopełnieniem obowiązków przez polityka, pełniącego w 2018 r. funkcję starosty jarosławskiego. Sprawa ma związek z realizacją inwestycji polegającej na budowie otwartej strzelnicy w Maleniskach, finansowanej z dotacji celowej ministra obrony narodowej.

Według śledczych, czyn ten miał zostać popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Powiat Jarosławski, poprzez niewłaściwy nadzór nad realizacją inwestycji oraz nieprawidłowe rozliczenie dotacji celowej, w tym wykazanie w sprawozdaniu prac, które nie zostały wykonane, a za które wypłacono wykonawcy ustalone kwoty. Skutkowało to powstaniem szkody w mieniu Skarbu Państwa w kwocie około 195 tys. zł oraz koniecznością poniesienia przez Powiat Jarosławski dodatkowych kosztów w postaci opłaty legalizacyjnej w wysokości 250 tys. zł.

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