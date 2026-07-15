Oto nowi wiceprezydenci Warszawy. Trzaskowski ogłosił nazwiska

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił 3 lipca dymisję dwóch wiceprezydentów miasta. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. – Na moje ręce wpłynęły rezygnacje pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Nie rozstrzygam o niczyjej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania są wyższe niż w życiu prywatnym – przekazał.

Na środowej konferencji prasowej Trzaskowski poinformował, że jego propozycję objęcia stanowisk wiceprezydentów Warszawy przyjęły Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik. Podkreślił, że są to profesjonalistki, od lat związane ze stolicą i dobrze znające funkcjonowanie ratusza. – Mają naprawdę potwierdzone kompetencje oraz bardzo mocny dorobek zawodowy. Są związane z Warszawą i bardzo dobrze znają nasze priorytety oraz sposób funkcjonowania ratusza – mówił.

Kim są nowi wiceprezydenci Warszawy?

Magdalena Młochowska dotychczas pełniła funkcję dyrektora koordynatora ds. zielonej Warszawy. Była odpowiedzialna za gospodarkę odpadami, ochronę i kształtowanie środowiska, rozwój zieleni, ochronę powietrza i polityki klimatycznej, politykę lokalową, rewitalizację oraz sprawy społeczne.

Natomiast Izabela Marcewicz-Jendrysik pełniła funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Ukończyła zarządzanie i marketing na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Jest członkiem zarządu Polskiej Federacji Szpitali oraz członkiem zarządu Mazowieckiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

PiS chciało dymisji kolejnego wiceprezydenta

W ubiegłym tygodniu radni Koalicji Obywatelskiej odrzucili wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wezwanie do dymisji wiceprezydenta Warszawy Tomasza Menciny. To szkolny kolega prezydenta stolicy. Trzaskowski i Mencina chodzili razem do Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie.

Jako wiceprezydent Mencina prowadzi sprawy z zakresu: bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, infrastruktury, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy, zarządzania ruchem drogowym, a także ładu korporacyjnego, co oznacza, że odpowiada za rady nadzorcze miejskich spółek.

Stanowisko wiceprezydenta zachowała również Karolina Bober. Zajmuje się sprawami z zakresu m.in. architektury, polityki rozwoju przestrzennego, edukacji, geodezji i katastru, a także gospodarki nieruchomościami.

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