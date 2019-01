Oświęcim: Gorąco wokół Piotra Rybaka i marszu narodowców

W niedzielę na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau odbywają się uroczystości związane z 74 rocznicą wyzwolenia obozu przez Sowietów. W Oświęcimiu jest m.in. premier Mateusz Morawiecki, a także ambasadorowie Rosji i Izraela.

Przed bramę Auschwitz przemaszerowała także grupa ok. 50 narodowców, którzy zebrali się, by upamiętnić polskie ofiary obozu. Według doniesień "Gazety Wyborczej" w drodze do Oświęcimia narodowcy byli kilka razy sprawdzani przez policjantów z drogówki.

Podczas marszu głos zabrał Piotr Rybak. – Czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę! Gdzie są rządzący tym krajem? Przy korycie! I to trzeba zmienić – miał wykrzykiwać Rybak, który kiedyś został skazany za spalenie kukły Żyda na wrocławskim rynku.

Na Twitterze krąży z kolei nagranie z Rybakiem w roli głównej.

W Auschwitz Niemcy wymordowali ponad milion ludzi, głównie Żydów, Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innych narodowości. Obóz działał w latach 1940-1945. Powstał z rozkazu szefa SS Heinricha Himmlera. Pierwszymi więźniami Auschwitz byli Polacy. 27 stycznia 1945 r. obóz oswobodziła Armia Czerwona. Po wojnie infrastrukturę obozową wykorzystywało NKWD oraz Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

Czytaj także:

Mocne wystąpienie premiera w Auschwitz. "Żadni naziści, tylko Niemcy"