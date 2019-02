Seksafera Niesiołowskiego. Jest areszt dla dwóch biznesmenów z Łodzi

Będzie zażalenie

Z wnioskiem o aresztowanie podejrzanych zwrócili się prokuratorzy Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, który prowadzi w tej sprawie postępowanie. Do aresztu trafili Bogdan W. oraz Wojciech K. Trzeci zatrzymany prezez CBA biznesmen, Krzysztof K., może pozostać na wolności – prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym w postaci policyjnego dozoru i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Obrońcy zresztowanych mężczyzn potwierdzili informację i zapowiedzieli zażalenie.

"Wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych"

"(...) Stefan Niesiołowski w związku ze sprawowaną funkcją posła w okresie od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów (...) w efekcie starań S. Niesiołowskiego spółki, operujące dotąd w branży restauracyjno-hotelarskiej, uzyskały intratne kontrakty na dostawy miału węglowego i fosforytów dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA" – poinformowała prokuratura.

Działania operacyjne były prowadzone w tej sprawie od 2013 r. Do Sejmu trafił już wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu. Należy on do klubu PSL-UED.

