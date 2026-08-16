Wiadomo – są smaczne i zdrowe. I najlepiej smakują, gdy są świeżo złowione. Gdy jako dorastające panienki jeździłyśmy z rodzicami do Władysławowa na wczasy, na których wyżywienie było we własnym zakresie, co najmniej trzy razy w tygodniu chodziliśmy do portu, żeby od rybaków kupić świeże dorsze. Były tam też wędzone specjały, ale nasz ulubiony obiad to były smażony panierowany dorsz, ziemniaki i surówka z kiszonej kapusty.