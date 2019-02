"Serce pęka a żołądek się wywraca". Ziemkiewicz o seksaferze Niesiołowskiego

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Łodzi zatrzymali w ubiegłym tygodniu trzech biznesmenów Bogdana W., Wojciecha K. i Krzysztofa K. uwikłanych w korupcyjny proceder. Mężczyźni mieli wręczać łapówki posłowi na Sejm RP. Jak wiadomo, chodzi o posła PSL-UED Stefana Niesiołowskiego. Niesiołowski miał załatwiać biznesmenom wielomilionowe kontrakty, a ci odpłacali się organizowaniem mu i opłacaniem usług seksualnych. W związku ze sprawą prokuratura chce postawić posłowi zarzuty. Prokurator Generalny złożył już do Marszałka Sejmu wniosek o zgodę na pociągnięcie Stefana Niesiołowskiego do odpowiedzialności karnej. Sam poseł przekonuje, że jest niewinny, a cała sprawa została sfabrykowana przez służby. Od czasu zatrzymania biznesmenów wyciekły nagrania dotyczące sprawy.

Do afery z udziałem byłego polityka Platformy Obywatelskiej odniósł się na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. "Nikogo tak mi nie żal, jak tych dziewczyn, które musiały obsługiwać Stefana N. Co za obrzydlistwo..." – napisał publicysta tygodnika "Do Rzeczy". "I jeszcze obleśny dziad skąpił napiwku, a kiedy jedna upomniała się, że za dodatkowe zachcianki wypada, naskarżył alfonsom. Serce pęka a żołądek się wywraca, jak o tym pomyśleć" – skwitował.

