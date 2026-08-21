Na dziennikarkę spadł hejt. Jest komunikat Kancelarii Prezydenta

W rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, przed Pałacem Prezydenckim zorganizowano debatę z udziałem publicystów. Wzięli w niej udział Krzysztof Stanowski, szef Kanału Zero, publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz oraz historyk profesor Andrzej Nowak (autor wywiadu-rzeki z prezydentem Nawrockim). Debatę prowadziła Dorota Gawryluk z Polsatu.

Dziennikarka została za to skrytykowana przez przeciwników prezydenta, co, jej zdaniem, wynika z hipokryzji. – Jedni krytykują wszystko co jest związane z prawicą, a wychwalają lewicę. I odwrotnie. Potrzebne jest więcej otwartości, a mniej hejtu i wymiana myśli niezależna od partyjnych układów – oceniła w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. – Zaprosiła mnie głowa państwa. Każdy ma prawo oceniać to jak chce. Prowadziłam debaty z osobami ze wszystkich możliwych stron sceny politycznej. Z przyjemnością wezmę udział w każdej debacie, także gdy zaprosi mnie premier Tusk czy marszałek Czarzasty – zapewniła.

Gawryluk nie dostała pieniędzy za debatę

Z przekazanego serwisowi Press.pl, oficjalnego stanowiska Kancelarii Prezydenta wynika, że Dorota Gawryluk nie otrzymała wynagrodzenia za poprowadzenie debaty publicystów podczas wydarzenia zorganizowanego z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego.

"Pani Dorota Gawryluk nie otrzymała wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w debacie i jej moderowania" – poinformowano w oświadczeniu.

Dziennikarka Polsatu u prezydenta

6 sierpnia Karol Nawrocki przed Pałacem Prezydenckim podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Zanim zaczął przemawiać, zaprezentowano muzyczną część wydarzenia. Na specjalnie przygotowanej scenie wystąpił Eldo, który wraz z dziećmi z zespołu Zagórzańska Siła wykonał swój legendarny utwór "Nie pytaj o nią".

Odbyła się również debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, Rafała Ziemkiewicza i prof. Andrzeja Nowaka, którą moderowała Dorota Gawryluk z Polsatu. Przedstawiając gości Gawryluk wskazała, że wszyscy mieli wpływ na wybór Karola Nawrockiego na prezydenta. – Szlaki moich gości zetknęły się ze szlakiem Karola Nawrockiego. Ale również wydaje mi się, że wszyscy oni mieli wpływ na wybór Karola Nawrockiego, pośrednio albo bezpośrednio. Pan profesor Andrzej Nowak bezpośrednio, pewnie chcąc, wystawiając Karola Nawrockiego jako kandydata obywatelskiego. Pan Rafał Ziemkiewicz pewnie też chcąc, popierając go w swojej publicystyce i uczestnicząc w konwencji. Najmniej bezpośrednio Krzysztof Stanowski, dlatego że grał na siebie, jak każdy kandydat w kampanii. Ale wniósł do kampanii bardzo wiele wątków, na przykład przeczytał książkę konkurenta, czyli Rafała Trzaskowskiego i zrobił mu reklamę w internecie – powiedziała.

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