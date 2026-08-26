"Jest Pan obrońcą ruskiej mafii?" Stanowski uderza w posła KO

Przemysław Kral, szef upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto, usłyszał zarzut udziału w oszustwie o dużych rozmiarach. Wiele miesięcy temu miał nawiązać poufny kontakt z prawnikami Romanem Giertychem i Jackiem Dubois i za ich pośrednictwem prowadzić rozmowy z prokuraturą. Biznesmen zgodził się zeznawać i może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary. Jak ustaliła TVP Info – oficjalnie uzyskał status małego świadka koronnego. Jego wiedza ma dotyczyć m.in. przepływów pieniędzy do mediów, fundacji i przedsięwzięć związanych z politykami prawicy.

W odniesieniu do sprawy premier Donald Tusk stwierdził, że Zondacrypto powstała "za pieniądze rosyjskiej mafii" i rosyjskich służb. Nawiązując do słów szefa rządu, Krzysztof Stanowski nie kryje zdziwienia, że to właśnie Roman Giertych reprezentuje Przemysława Krala.

"Hahahahaha, Monty Python". Stanowski i Giertych kłócą się na X

"Poseł na sejm i wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej został adwokatem rosyjskiej mafii (jak on i premier Tusk twierdzili) i będzie jej bronił przed politykami Koalicji Obywatelskiej z ministerstwa sprawiedliwości. Hahahahaha, Monty Python" – ocenił na platformie X szef Kanału Zero. "Wydaje mi się, że jeśli premier mówi w sejmie, że Zondacrypto to rosyjska mafia i rosyjskie służby, a jego bliski współpracownik zostaje obrońcą człowieka rosyjskiej mafii i rosyjskich służb, to jest to naprawdę afera" – dodawał w kolejnym wpisie.

Roman Giertych odpowiedział dziennikarzowi.

"Panie Stanowski czas na prawdę. Mi Pan zarzucał związki rosyjskie na podstawie tego, że jakaś Francuska która miała rosyjskie pochodzenie pracowała w firmie, która zarządzała kilkanaście miesięcy 15 lat temu spółką mojej żony. Tymczasem Pan rok temu był prezesem spółki Weszło, w której był i jest Pan udziałowcem, a która podpisała umowę z panem Przemysławem Kralem właścicielem Zondacrypto – giełdy założonej przez rosyjską mafię. W związku z tym pytania pojawiają się oczywiste. Czy zna Pan Przemysława Krala? Ile razy się Pan z nim spotykał? Czy był Pan u niego w Monako? Jakie środki przeznaczyła Zondacrypto na reklamy w spółce Weszło? Jakie wynagrodzenie otrzymywał Pan jako prezes zarządu spółki Weszło? Kto przyprowadził Zondacrypto do Pana? Jak Pan poznał Krala? Czy Pan wiedział, że Zondacrypto to piramida finansowa? Czy Pan wiedział, że Rosjanie używają tej giełdy do prania brudnych pieniędzy? Czy Pan coś wie o zaginięciu pana Suszka, poprzedniego właściciela tej giełdy? Czy Pan wyjeżdżał z Przemysławem Kralem na wakacje? A jeśli tak to gdzie? Czy Pan w jakikolwiek sposób zatrudnia Szymona Jadczaka, który tak mocno broni Pana przed tymi zarzutami? A jeśli tak to od kiedy? Zanim się Pan będzie mądrzył w mediach społecznościowych to proszę odpowiedzieć na te pytania" – zarzucił Stanowskiego serią pytań.

"Panie Romanie, czas na prawdę. Czy jest Pan obrońcą ruskiej mafii?" – nie odpuszczał twórca Kanału Zero.

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