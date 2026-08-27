KRRiT zakończyła postępowanie ws. słów Stanowskiego. Najniższa kara

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wpłynęła skarga dotycząca materiału wyemitowanego 6 czerwca w stacji Zero TV. Chodzi o wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego na temat działań urzędniczki skarbówki. – Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Czy ty myślisz, że my cię zatrudniliśmy w państwie polskim, żebyś chodziła i kminiła, jaką porąbaną pizzę zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista? Żebyś normalnemu przedsiębiorcy dała mandat 2,5 tys. zł? Przecież ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik – grzmiał założyciel Kanału Zero. O co poszło?

Urzędniczki Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadziły tzw. zakup kontrolowany w jednym z gdańskich lokali, zamawiając pizzę z krewetkami. Na wystawionym paragonie zastosowano 8-proc. stawkę VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, owoce morza podlegają opodatkowaniu stawką 23 proc., ponieważ są traktowane jako towary luksusowe. Na właściciela pizzerii nałożono mandat w wysokości 2,5 tys. zł.

KRRiT podjęła decyzję ws. Stanowskiego

Skargę na te słowa złożył członek KRRiT Tadeusz Kowalski. Jego zdaniem było to złamanie art. 18 pkt 1 ustawy medialnej, według którego "audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy".

KRRiT zakończyła już postępowanie dotyczące skargi – poinformowała w czwartek 27 sierpnia "Gazeta Wyborcza". "W odpowiedzi na wystąpienie z 10 czerwca 2026 r. dotyczące audycji »Mazurek & Stanowski« (emisja: Zero TV, 6 czerwca 2026 r. o godz. 9:00) uprzejmie informuję, że przeprowadzone zostało w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego Przewodniczący KRRiT upomniał nadawcę" – przekazała Krajowa Rada.

Upomnienie to najniższa kara, którą dysponuje KRRiT. Nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. – To kara niewspółmierna do przewiny. Tu nie chodzi o procedury, a przejaw braku szacunku i mowę nienawiści – skomentował Kowalski.

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