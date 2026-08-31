Edukacja zdrowotna wchodzi do szkół. Z tego przedmiotu rodzice mogą wypisać dzieci

Od roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym w klasach IV–VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych. Jednocześnie zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego będą realizowane w ramach odrębnych, nieobowiązkowych zajęć „edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne”.

Poradnik dla rodziców

Instytut Ordo Iuris przygotował publikację „Edukacja zdrowotna a prawa rodziców. Praktyczny poradnik na rok szkolny 2026/2027”, w której omawia nowe przepisy i możliwości działania rodziców.

Jak przypomniano, w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzice mogą zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach dotyczących zdrowia seksualnego poprzez złożenie dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia. Nie trzeba uzasadniać swojej decyzji. Ordo Iuris zaleca zachowanie kopii dokumentu z potwierdzeniem jego przyjęcia przez szkołę.

Instytut wraz z Koalicją na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły przygotował także wzór takiego oświadczenia. W poradniku znalazły się ponadto informacje dotyczące obowiązkowej edukacji zdrowotnej oraz wzór oświadczenia rodzicielskiego odnoszącego się do sposobu omawiania niektórych treści podczas zajęć.

Edukacja zdrowotna w szkołach

Prawnicy Ordo Iuris krytycznie oceniają część podstawy programowej obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ich zdaniem, niektóre zagadnienia wykraczają poza profilaktykę zdrowotną i dotyczą kwestii światopoglądowych oraz wychowawczych, w których rodzicom przysługuje pierwszeństwo w wychowaniu dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Instytut wskazuje m.in. na sposób przedstawiania zagadnień związanych z rodziną, małżeństwem i relacjami społecznymi.

Ordo Iuris zaznacza jednocześnie, że z obowiązkowej edukacji zdrowotnej nie można zrezygnować na zasadach przewidzianych dla zajęć dotyczących zdrowia seksualnego. Poradnik omawia m.in. zasady klasyfikowania ucznia w przypadku dużej liczby nieobecności oraz możliwości rozmowy rodziców ze szkołą w sytuacjach spornych.

Instytut zadeklarował również bezpłatną pomoc prawną dla rodziców w przypadkach, w których działania szkoły wykraczałyby poza konsekwencje przewidziane w prawie oświatowym.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że od 1 września „edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne” będzie prowadzona jako przedmiot nieobowiązkowy w klasach IV–VIII szkół podstawowych oraz w wybranych klasach szkół ponadpodstawowych. Przed rozpoczęciem zajęć szkoła ma przeprowadzić spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów niepełnoletnich i uczniów pełnoletnich.

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