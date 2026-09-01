Jeszcze mniej znanego dziennikarza w Radiu ZET. Dołączają duże nazwiska

Radio ZET od września wprowadza duże zmiany w ramówce. Mniej porannych wydań "Gościa Radia ZET" poprowadzi Bogdan Rymanowski. Na antenie pojawią się także nowe nazwiska, w tym Michał Kempa, Wojciech Fiedorczuk i Piotr Kędzierski.

Mniej Rymanowskiego

Do wakacji Bogdan Rymanowski był gospodarzem porannego "Gościa Radia ZET" od poniedziałku do środy. W poprzednich sezonach prowadził rozmowy również w czwartki. Od września jego udział w programie zostanie ograniczony do poniedziałków i wtorków. Od środy do piątku poranne wywiady poprowadzi Marcin Zaborski, który dotychczas był gospodarzem programu w czwartki i piątki.

Bez zmian pozostaje popołudniowe pasmo. Rozmowy emitowane po godz. 18.00 będzie nadal prowadzić Beata Lubecka.

Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk w Radiu ZET

Nowością w jesiennej ramówce będzie satyryczny program "Jest Pan, Pani na głośnomówiącym", który poprowadzą Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk, znani m.in. z programu TVP2.

Audycja będzie emitowana od poniedziałku do piątku o godz. 7:50. Prowadzący mają komentować tematy, którymi żyje Polska, a także kontaktować się z urzędnikami i przedstawicielami różnych instytucji.

Kempa i Fiedorczuk zamierzają przyglądać się problemom oraz absurdalnym sytuacjom, które na co dzień irytują, zaskakują, ale także bawią Polaków. Słuchacze będą mogli zgłaszać własne propozycje tematów.

Dołącza Piotr Kędzierski

Do zespołu Radia ZET dołączy również Piotr Kędzierski. W dni powszednie o godz. 14:20 będzie prowadził nową audycję "Hitstorie Kędzierskiego".

Program ma być poświęcony muzycznym historiom i ciekawostkom związanym z największymi przebojami oraz popularnymi artystami.

Kędzierski pojawi się także jesienią w telewizji. Od października będzie współgospodarzem teleturnieju "Hitster" w Polsacie.

Nowy prowadzący weekendowe pasmo

Zmieni się również gospodarz weekendowego pasma "Czas Wolny w Radiu ZET". W soboty i niedziele program poprowadzi Tomasz Kasprzyk. Wcześniej za audycję odpowiadał m.in. Norbert Bieńkowski.

Zmiany obejmą także pasmo „Szybko zleci”, emitowane w dni powszednie od godz. 9 do 14. Do Eweliny Pacyny dołączą Norbert Bieńkowski, który będzie pojawiał się od poniedziałku do środy, oraz Michał Adamski, prowadzący audycję w czwartki i piątki.

Michał Korościel i Michał Sońta żegnają się z Radiem ZET

Wraz z końcem sierpnia z Radiem ZET pożegnali się Michał Korościel i Michał Sońta. Przed wakacjami od poniedziałku do czwartku prowadzili program "Co za wieczór, co za noc", a w soboty byli gospodarzami audycji "Na luzie w Radiu ZET".

Od września Korościel i Sońta będą prowadzić pasmo popołudniowe w Radiu Eska.

To jednak nie koniec zmian. Kolejne nowości w ramówce Radia ZET mają pojawiać się etapami — w październiku, listopadzie, grudniu oraz styczniu.

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