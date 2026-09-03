Nowy wiceminister w rządzie. Nominacja może zmienić układ sił w Sejmie

Według rozmówców Wirtualnej Polski nominacja może być formą rekompensaty za rezygnację Centrum z walki o stanowisko wicemarszałka Sejmu. Taki scenariusz wpłynąłby na rywalizację o wakat w prezydium izby.

Piotr Masłowski otrzymał nominację na stanowisko zastępcy ministra energii Miłosza Motyki z PSL – ustaliła Wirtualna Polska. Formalnie ma rozpocząć pracę w resorcie 7 września.

Masłowski dostał się do Senatu z list Trzeciej Drogi, tworzonej wówczas przez Polskę 2050 i PSL. W lutym dołączył do Centrum, ugrupowania powstałego w wyniku rozłamu w Polsce 2050 i związanego z Pauliną Hennig-Kloską.

Rekompensata za stanowisko w Sejmie?

Nominacja senatora może mieć znaczenie wykraczające poza sam resort energii. W tle pozostaje bowiem spór o obsadzenie wakującego stanowiska wicemarszałka Sejmu.

O funkcję zabiegają obecnie trzy kluby: PiS, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Centrum. Jak podaje WP, jeszcze przed pojawieniem się informacji o nominacji Masłowskiego jeden z koalicyjnych rozmówców portalu sugerował, że Centrum może otrzymać stanowisko wiceministra w zamian za rezygnację z walki o własnego przedstawiciela w prezydium Sejmu.

Jeżeli taki scenariusz się potwierdzi, może to skomplikować sytuację Rozwoju Plus. Politycy ugrupowania Mateusza Morawieckiego przekonują bowiem, że każdy klub parlamentarny powinien posiadać swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu, również wtedy, gdy powstał już w trakcie kadencji.

Rezygnacja Centrum z ubiegania się o stanowisko osłabiałaby ten argument.

PiS i Rozwój Plus walczą o wakat

Inne stanowisko prezentuje PiS. Partia przekonuje, że jako drugi pod względem liczebności klub w Sejmie ma prawo wskazać osobę, która obejmie wakujące miejsce w prezydium izby.

Kandydatem PiS jest Marcin Ociepa. Rozwój Plus chce natomiast powierzyć stanowisko Marcinowi Horale.

W przypadku Centrum jako potencjalnych kandydatów wymieniano dotychczas Aleksandrę Leo oraz Mirosława Suchonia.

Rozstrzygnięcia jednak nie ma. Głosowanie nad wyborem nowego wicemarszałka miało pierwotnie odbyć się podczas obecnego posiedzenia Sejmu, ale marszałek Włodzimierz Czarzasty zdecydował o jego przełożeniu.

Kim jest Piotr Masłowski?

Nowy wiceminister energii zasiada w senackiej Komisji Klimatu i Środowiska. Jest również wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Elektromobilności.

W latach 2014–2023 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Rybnika. Odpowiadał m.in. za działania związane z czystym powietrzem, gospodarką odpadami i adaptacją miasta do zmian klimatu. Masłowski uczestniczył również w pracach koncepcyjnych dotyczących Rybnickiego Okręgu Wodorowego.

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