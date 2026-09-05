Kacprzyk nie może znaleźć pracy. Kolejne szpitale odmawiają bohaterowi afery

Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że Dawid Kacprzyk szukał pracy w kilku szpitalach w Małopolsce. W rozmowach zapewniał, że ma już zgodę na kontynuowanie specjalizacji w tym województwie.

Kacprzyk szuka szpitala, w którym mógłby dokończyć specjalizację. Szpitale odmawiają

Dawid Kacprzyk szukał pracy m.in. w Zakopanem.

– Pan Dawid Kacprzyk był u nas w szpitalu i złożył swoje podanie o pracę – powiedziała portalowi Regina Tokarz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Zakopanem. Dodała, że kandydatury nie przyjęła.

– Wiem, że ten młody pan doktor działał w przeszłości w niejasny sposób, ale w moim przypadku nie doszło do podpisania umowy z innego powodu – tłumaczyła.

Wyjaśniła, że szpital w Zakopanem nie potrzebuje anestezjologa dopiero robiącego specjalizację, i to w trybie pozarezydenckim. Gdyby było inaczej prawdopodobnie by go zatrudniła, ale – jak mówi – pilnowałaby, żeby rzetelnie pracował.

– Jestem przekonana, że ktoś z moich kolegów i koleżanek po fachu, czyli innych dyrektorów szpitali w Małopolsce, się na zatrudnienie tego pana "skusi". Dla wielu szpitali dodatkowy anestezjolog jest dziś na wagę złota – dodała.

Dawid Kacprzyk odbywał specjalizację na Mazowszu. W rozmowie z dyrektor zakopiańskiego szpitala mówił, że ma już zgodę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na kontynuowanie szkolenia w Małopolsce. Wirtualna Polska zapytała konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, doktora Łukasza Nowaka, czy Dawid Kacprzyk otrzymał taką zgodę, jednak konsultant ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, że opiniował wniosek lekarza.

Inaczej odpowiedział portalowi wojewoda małopolski. Krzysztof Klęczar z PSL przekazał Wirtualnej Polsce, że zgody na przeniesienie specjalizacji Dawida Kacprzyka do Małopolski nie podpisał.

– Taki wniosek u mnie na biurku był, ale go odrzuciłem. Ten pan w związku z tym nie będzie pracował w naszym województwie – powiedział.

Dawid Kacprzyk szukał pracy też w innych szpitalach w Małopolsce. Wirtualna Polska dotarła do trzech z nich. "Wszędzie ten sam scenariusz: lekarz pytał o zatrudnienie i zapewniał, że zgodę na kontynuowanie specjalizacji w tym województwie już ma. Słowa wojewody są dla nich zaskoczeniem" – czytamy.

Jeden z dyrektorów szpitala w zachodniej Małopolsce, powiedział serwisowi, że "jeśli wojewoda mówi stanowczo, że nie ma do tego prawa, to wygląda na to, że ktoś tu próbował nas oszukać".

Dodał, że mimo wszystko prawdopodobnie by Dawida Kacprzyka zatrudnił. W Małopolsce brakuje lekarzy każdej specjalizacji, a – jak mówi – "na bezrybiu i rak ryba". Podkreślił, że musiałby Dawida Kacprzyka pilnować, ale nie wykluczył, że to lekarz, który coś potrafi.

Dawid Kacprzyk – lekarz- milioner z KO

Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji lekarskiej zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez niego oddziale w Szpitalu Południowym w Warszawie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO. Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Ze szpitala został zwolniony po wybuchu afery. Także wtedy odszedł z KO i zrzekł się mandatu radnego.

Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Prokuratura prowadzi też postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok.

Czytaj też:

Po wybuchu afery Kacprzyk szukał nowej posady. Lekarze powiedzieli "nie" Czytaj też:

Kacprzyk usłyszy zarzuty? Nowe informacje od prokuratora