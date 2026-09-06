Wysłannicy Trumpa zatrzymali się w Rzeszowie w drodze z Moskwy do Kijowa

Samolot wylądował o godz. 1:31 nad ranem czasu lokalnego – podała w niedzielę (6 września) rosyjska agencja TASS, powołując się na rzecznika prasowego rzeszowskiego lotniska, które pełni kluczową rolę w dostarczaniu pomocy wojskowej Ukrainie.

Według agencji Witkoff i Kushner będą kontynuować podróż do Kijowa "innymi środkami transportu, głównie koleją". Wysłannicy Trumpa spotkają się w niedzielę w ukraińskiej stolicy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Witkoff i Kushner na rozmowach z Putinem w Moskwie

W sobotę (5 września) Witkoff i Kushner odwiedzili Moskwę, gdzie rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Doradca Kremla Jurij Uszakow przekazał później dziennikarzom, że spotkanie trwało 3 godziny i 10 minut i określił je jako "bardzo pożyteczne". Jak dodał, omawiano nie tylko możliwości zakończenia wojny, ale również kwestie gospodarcze i potencjalne duże projekty rosyjsko-amerykańskie.

– To była ich ósma wizyta w naszym kraju. Przedstawiciele USA zostali przyjęci przez prezydenta Putina, który na samym początku spotkania publicznie pochwalił ten kanał pośredniczący w negocjacjach i rolę amerykańskich negocjatorów – powiedział Uszakow.

Dodał, że Putin przekazał Trumpowi "najlepsze życzenia, dziękując mu za wysiłki podejmowane na rzecz rozwiązania konfliktu ukraińskiego i za szczere pragnienie pomocy w osiągnięciu jak najszybciej akceptowalnych dla obu stron rezultatów".

Wojna na Ukrainie. Czy Trumpowi uda się ją zakończyć?

Reuters zwraca uwagę, że negocjacje nie zmieniły zasadniczych różnic między stanowiskami Moskwy i Kijowa na temat sposobu zakończenia tego najbardziej krwawego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej.

W związku z wizytą wysłanników Trumpa w Rosji i na Ukrainie Putin zarządził trzydniowe zawieszenie ataków na Kijów od północy 5 września do 8 września.

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