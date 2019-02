Zastępczyni Adama Bodnara dołączy do Wiosny Biedronia?

O transferze Spurek do ugrupowania Roberta Biedronia spekulowano od kilku miesięcy. Zastępczyni Adama Bodnara miała kilka dni temu złożyć rezygnację ze stanowiska – podaje 300polityka.pl.

Sylwia Spurek została powołana na stanowisko zastępcy RPO w 2015 rok. Jest doktorem nauk prawnych i radcą prawy. Współzałożycielka Fundacji Klinika Rządzenia. Od 1999 r. zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka, w latach 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do 2014 r. radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania (do czerwca 2015 r.). W latach 2008-2015 członkini Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 2010-2012 przedstawicielka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw.

Czytaj także:

Biedroń banuje dziennikarza, KE staje w obronie PiS. Lider Wiosny rozpętał burzę swoim wpisemCzytaj także:

Sensacyjny sondaż IBRIS. Zjednoczona opozycja wygrywa z PiS