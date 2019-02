„Nie dla deklaracji LGBT+ w Warszawie!”. Ordo Iuris sprzeciwia się polityce Trzaskowskiego

„Zawarte w Karcie LGBT+ pomysły wyprzedzają radykalne pomysły lewicowych ideologów znane w innych krajach” – twierdzi prezes Ordo Iuris w oświadczeniu. Instytut zbiera podpisy pod petycją, która ma zablokować program władz Warszawy. Na ten moment wsparło ją ponad 6000 osób.

„Z niepokojem przyjąłem informację o podpisaniu przez Pana Prezydenta deklaracji, która została przedstawiona w mediach jako „Karta LGBT+” – pisze Kwaśniewski w petycji. Jak ocenia, proponowane działania budzą istotne wątpliwości co do zgodności z polskim porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

Jednym z punktów, któremu sprzeciwia się Ordo Iuris, jest uzależnienie współpracy miasta z podmiotami prywatnymi od akceptacji przez nie politycznych roszczeń ruchu LGBT, pod groźbą sankcji. Według Instytutu może być to oznaka dyskryminacji. Innym postulatem, który krytykują prawnicy, jest wprowadzenie edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. „Zajęcia mają być oparte na kontrowersyjnym modelu WHO, zgodnie z którym nauczana ma być m.in. «radość i przyjemność z dotykania własnego ciała oraz masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa»” – zaznacza Instytut. Według prawników jest to wykroczenie poza kompetencje gminy, która nie ma prawa kształtować programu nauczania ani programu wychowawczego. „Ani prawo oświatowe, ani Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przewidują takich zajęć w ramach edukacji szkolnej” – zauważa Kwaśniewski.

Kolejnym punktem budzącym sprzeciw prawników z Ordo Iuris jest „wspieranie nauczycieli, którzy będą protestować przeciwko rozstrzygnięciom kuratorium, rady pedagogicznej lub rodziców uczniów”, oraz „wykorzystywać prowadzone przez siebie lekcje do promowania postulatów ruchu LGBT”. Według autorów petycji to pogwałcenie praw rodziców.

Kwaśniewski wspomina w oświadczeniu dołączonym do petycji, że „skala korzyści, które w ciągu najbliższych lat odniosą aktywiści LGBT na mocy tego dokumentu, jest zatrważająca. Obejmuje ona prawo do wkroczenia tęczowej ideologii w obszar miejskich przetargów, które teraz będą kontrolowane pod względem poglądów kontrahentów na praktyki homoseksualne”. Podkreśla też, że rodzice nie będą mieli prawa do zwolnienia swoich dzieci z zajęć takich, jak „Tęczowy Piątek”. „Dofinansowanie dostaną organizacje kulturalne i sportowe sprofilowane pod kątem środowisk LGBT, parada zostanie objęta patronatem miasta, a ratusz wywiesi tęczową flagę” - wylicza prezes Instytutu.

Celem petycji ma być skłonienie prezydenta Trzaskowskiego do wycofania się z „wadliwej deklaracji”. „Tylko wspólnie możemy dać opór” coraz śmielszym roszczeniom środowisk LGBT!” - podsumowuje Kwaśniewski.

