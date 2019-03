Premier do medalistów: Chcę wyrazić swój podziw wobec Was

– Oprócz gratulacji i radości chcę wyrazić swój podziw wobec Was – podkreślał premier. – Wielu z was jest żołnierzami, dziękuję, za to że jesteście promotorami idei służby ojczyźnie na różnych polach – podkreślał.

– Mogę powiedzieć, że rozbiliście bank i życzę Wam również abyście na Mistrzostwach Świata rozbili bank, przebijali wszystkie szklane sufity. Wasze wyniki to ogromna radość i na Wasze ręce składam podziękowanie w imieniu wszystkich kibiców, Polaków. Dziękuję, że jesteście promotorami sportu i Polski na świecie – mówił Mateusz Morawiecki.

Premier wręczył sportowcom okolicznościowe medale 100-lecia odzyskania niepodległości oraz dyplomy.

Podczas Mistrzostw Europy w Glasgow mistrzami zostali Ewa Swoboda w biegu na 60 m, Michał Haratyk w pchnięciu kulą, tyczkarz Paweł Wojciechowski, Marcin Lewandowski w biegu na 1500 m oraz sztafeta kobiet 4x400 m, w składzie: Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart–Witan, Małgorzata Hołub–Kowalik i Justyna Święty–Ersetic. Srebrne medale zdobyli tyczkarz Piotr Lisek i Sofia Ennaoui w biegu na 1500 m.

Z kolei kolarz Mateusz Rudyk w niedzielę w Pruszkowie został pierwszym polskim medalistą mistrzostw świata w konkurencji sprintu.