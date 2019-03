Opozycja krytycznie o PiS. Mazurek: Może pokażecie swój program?

Podczas sobotniej konwencji partii rządzącej, politycy PiS przedstawili liderów swoich list w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także podali więcej szczegółów dot. nowej „Piątkę PiS” (w ramach której planuje m.in. rozszerzyć program 500 Plus). Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił też o atakach na rodzinę.

"Kampania wyborcza PiS oparta na szczuciu jest obrzydliwa” – komentował konwencję PiS lider PO Grzegorz Schetyna. Mecenas Roman Giertych w jednym ze swoich Twittów napisał natomiast o „krucjacie o zdrowie moralne Narodu”, którą prowadzi Jarosław Kaczyński.

– Mam apel do Panów Grzegorza Schetyny i Romana Giertycha, skoro tak bardzo nie spodobała wam się konwencja PiS, to może pokażecie Polakom program Koalicji Europejskiej? Niech Polacy zobaczą w końcu co im proponujecie. My mamy nową „Piątkę PiS” i „Deklarację Europejską PiS” a wy? – zwróciła się do polityków Rzeczniczka PiS Beata Mazurek.