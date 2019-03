Działaczka pro-life uniewinniona. Chodzi o wystawę dot. aborcji

Na terenie jednej z kieleckich parafii zorganizowana została antyaborcyjna wystawa. Jej organizatorkę obwiniono o rzekome umieszczenie w przestrzeni publicznej nieobyczajnych rysunków oraz dopuszczenie się wybryku wywołującego zgorszenie w miejscu publicznym.

Sąd Rejonowy w Kielcach uniewinnił działaczkę od pierwszego zarzutu, lecz za drugi została skazana. Sąd Okręgowy zmienił jednak ten wyrok i uniewinnił wolontariuszkę.

– Jest to kolejny wyrok Sądu Okręgowego, który zmienia wyrok sądu pierwszej instancji skazującego działacza pro-life. Potwierdza to konsekwentną linię orzeczniczą, która wskazuje, że pokazywanie zdjęć skutków aborcji podlega ochronie prawnej. Zgłaszanie takich wystaw i pikiet oraz żądanie reakcji karnej wobec osób je prezentujących jest próbą ograniczenia wolności głoszenia poglądów – – wskazuje adw. Filip Wołoszczak, obrońca działaczki Fundacji Pro-Prawo do Życia.

W postępowaniu sądowym wolontariuszkę bronili: adw. Jerzy Kwaśniewski, adw. Filip Wołoszczak oraz apl. adw. Magdalena Majkowska.